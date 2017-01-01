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Tekeli Efe'nin torunu Hasan Köşklü trafik kazasında vefat etti



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Aydın'da tarımın önde gelen isimlerinden Hasan Köşklü geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Köşklü'nün ani ölümü üzüntüye neden oldu.

Kaza düün gece saat 22:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen biliye göre hafta sonlarını Kuşadası Davutlar'daki yazlığında geçiren Hasan Köşklü Adnan Kahvec i caddesi üzerinde kendisine ait aracı ile seyir halinde iken bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedip direğe çarptı. Kazadan sonra ağır yaralı olarak Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Köşklü burada hayatını kaybetti.

Aydın'da tarımın ve kooperatifleşmenin önde gelen isimlerinden olan Hasan Köşklü çeşitli tarım kuruluşlarında yöneticilik de yapıyordu. Aynı zamanda Tekeli Efe'nin torunu olan Hasan Köşklü'nün Pazar günü öğlen namazına müteakip Köşk'te toprağa verileceği öğrenildi.

(İK)



22.04.2017 12:30:31 TSI

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