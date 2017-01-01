YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Küçük başkan çevre yolunun tamamlanmasını istedi

Küçük başkan çevre yolunun tamamlanmasını istedi



(Fotoğraflı)



Mustafa Uçmaz

ÇANAKKALE (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ın koltuğuna oturan Murat Aygün, çevre yolu çalışmalarını sordu. Başkan Yılmaz, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

25 Eylül İlköğretim okulu Öğrencisi Murat Aygün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ın koltuğuna oturdu. Aygün, ilçe ile ilgili düşüncelerini paylaşırken, Çevre yolu çalışmalarında gelinen aşamayı da sordu. Başkan Yılmaz, bölgede alt yapı çalışmalarının tamamlandığını, çevre yolunda ki çalışmaların da en kısa zamanda bitirilerek sıcak asfalt döküleceğini söyledi.

(GD)



22.04.2017 12:33:22 TSI

NNNN

