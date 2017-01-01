Küçük başkan çevre yolunun tamamlanmasını istedi
(Fotoğraflı)
Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ın koltuğuna oturan Murat Aygün, çevre yolu çalışmalarını sordu. Başkan Yılmaz, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyledi.
25 Eylül İlköğretim okulu Öğrencisi Murat Aygün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ın koltuğuna oturdu. Aygün, ilçe ile ilgili düşüncelerini paylaşırken, Çevre yolu çalışmalarında gelinen aşamayı da sordu. Başkan Yılmaz, bölgede alt yapı çalışmalarının tamamlandığını, çevre yolunda ki çalışmaların da en kısa zamanda bitirilerek sıcak asfalt döküleceğini söyledi.
(GD)
22.04.2017 12:33:22 TSI
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