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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Edirne Belediyesi ıslah çalışmalarına devam ediyor

22 Nisan 2017 Cumartesi, 12:28
Edirne Belediyesi ıslah çalışmalarına devam ediyor
Edirne Belediyesi ıslah çalışmalarına devam ediyor

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ana arterlerde ve orta refüjde bulunan bitkilerin ıslah çalışmalarına devam ediyor.
Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kış aylarının sona ermesiyle birlikte, olumsuz hava şartlarından dolayı zarar gören bitkileri ıslah çalışmalarıyla kent merkezini güzelleştirmeye devam ediyor. Bahar aylarının gelmesiyle ekipler, kent merkezinde ana arter hatları üzerinde bulunan refüjlerde sert geçen kış şartları, soğuk, tuz, hastalık vb. nedenlerle kuruyan bitkiler ve bunların arasında kontrolsüz olarak çıkan yabancı otları çıkartarak, toprak ıslahı ile berberis, açelya, ateş dikeni, cotanaster türü çalı bitkilerinin dikimi yaptı.
Konuyla ilgili açıklama yapan park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri, ıslah çalışmalarının devam edeceğini ve Edirne'nin bahar aylarıyla birlikte yenilenmiş bir görünüme kavuşacağını belirtti.
(KU-ÖK-Y)

22.04.2017 12:37:02 TSI
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