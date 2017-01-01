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'Eski Ahşap Kapılar' sergilendi

- Eskişehirli eğitimci ressam Fatma Çam'dan 'Eski Ahşap Kapılar' kişisel resim sergisi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehirli Eğitimci Ressam Fatma Çam tarafından düzenlenen 'Eski Ahşap Kapılar' isimli kişisel resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Eskişehir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan sergi davetliler tarafından büyük ilgi topladı. 32 çeşit tablonun gösterime sunulduğu sergide eski ahşap kapılar resimlerle ifade edildi. Eskişehirli Eğitimci Ressam Fatma Çam, sergisiyle ilgili yaptığı açıklamasında "Resim çalışmalarımda; tuval üzerine yağlı boya kullandım ve spatula ile çalıştım. 32 çeşit 'eski ahşap kapılar' resimlerimi, evimde ve okulumda 9 aylık süre zarfında tamamladım. Resim çalışmalarımda, 'eski ahşap kapılara' çok yer verdim. Resim çalışmalarımı, 2004 yılından bugüne kadar yürütüyorum. Resim çalışmalarımda, 'eski ahşap kapılar' üzerine vermemin nedenini açıklayayım: Kapı; güzel Türkçemiz de şarkılara, şiirlere, deyimlere konu olmuştur. Kapı; benim için sabırdır, inançtır, inattır, güçtür ve vazgeçmemektir. Buradan çıktığınızda önünüze açılan her kapı, sevgiye çıksın dileklerimle" ifadelerini kullandı.

(İHA-KA-Y)



22.04.2017 12:58:05 TSI

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