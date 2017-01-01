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Gazeteci Ahmet Kayacık ölümünün 3. yılında da unutulmadı



(Fotoğraflı)



Ahmet Bilge

GİRESUN (İHA) - Gazeteci Ahmet Kayacık, ölümünün 3. yılında Giresun'da kabri başında anıldı.

Giresun'un Kayadibi Mahallesi'ndeki mezarı başında düzenlenen anma törenine Gazeteci Kayacık'ın yakınlarının yanı sıra Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Turgut, 19 Eylül Gazeteciler Dernek Başkanı Erdoğan Erişen ile Trabzon, Ordu ve Giresun'daki meslektaşları katıldı.

Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram mezarı başında yaptığı konuşmada "Ahmet Kayacık mesleğini en iyi şekilde icra eden başarılı bir gazeteciydi. Karadeniz'in kültür ve sanatına, yaşamına büyük katkılar sağlamıştır. Bölgenin sorunlarına titizlikle eğilmiş bunları haberleştirmiş gazeteciliği hiçbir zaman çıkar amaçlı kullanmayan kendini hep gazeteciliğe veren bir meslektaşımızdı. Kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti ve Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği başkanlarının da birer konuşma yaptığı anma programı dualarla son buldu.

(AB-ÖS-Y)



22.04.2017 13:36:13 TSI

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