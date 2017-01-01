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Başkan Muzaffer Yalçın'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 97. Yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapılarının ilk açtığı gün olması sebebiyle 23 Nisan'ı Dünya çocuklarına armağan etmiştir. Bu Bayram Türkiye Cumhuriyetinin çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Bizler ulaşabildiğimiz en son noktada bayrağı geleceğin Pazaryeri'ni ve Türkiye'sini emanet edeceğimiz sevgili çocuklarımıza teslim edeceğiz. Yüzlerinde gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmamasını temenni ettiğimiz, bunun için büyük gayret sarf ettiğimiz bütün çocuklarımızın ve Türk Milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, tüm dünya çocuklarının barış ve huzur içinde yaşamasını diliyorum. 23 Nisan haftası nedeniyle Pazaryeri Belediyesi olarak her yıl geleneksel hale getirdiğimiz çocuk şenliğimizin 7. sini 24 Nisan Pazartesi günü kutlayacağız. Sabah 09.30 da Şehit Zafer Koyuncu İmam hatip Ortaokulu önünden kortej yürüyüşü ile başlayacağımız şenlik, çocuklarımıza birbirinden güzel sürprizlerimizle hükümet konağı önünde 2 gün boyunca devam edecek" dedi.

(CKT-DA-Y)



22.04.2017 14:01:41 TSI

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