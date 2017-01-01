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Aksaray'da sıcak asfalt çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerinde olduğu gibi Aratol Mahallesinde de sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Aratol Mahallesinde ağırlıklı olarak servis minibüslerinin kullandığı 3 kilometrelik yolun bozulan kısımlarında sıcak asfalt çalışması yapıyor. Olumsuz hava şartları ve ağır tonajlı araçlar nedeniyle bozulan yerler, ekipler tarafından sıcak asfaltla bakım yapılarak yeniden ulaşım hizmetine sunuluyor. Vatandaşlar, yollarının asfaltlanmasından dolayı Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdiler.

(YC-İP-Y)



22.04.2017 14:24:54 TSI

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