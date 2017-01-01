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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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NCR İnternational Hospital'de, 23 Nisan Kutlaması

22 Nisan 2017 Cumartesi, 14:21
NCR İnternational Hospital'de, 23 Nisan Kutlaması
NCR İnternational Hospital'de, 23 Nisan Kutlaması

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı NCR İnternational Hospital'de gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Gün boyu hastaneye gelen çocuklara balon ve çeşitli hediyeler dağıtılarak, bayramı kutlandı. Çocuk poliklinikleri ise özel olarak balonlarla süslendi. Hastanedeki doktorlar da, muayeneye gelen çocuklara hediye dağıttı. Hastanenin Kurumsal Pazarlama Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında hastanede yatan çocuklar da unutulmadı. Titizlikle hazırlanarak, paketlenen hediyeler,çalışanlar tarafından servis katlarına çıkarılarak, yatan çocuklara hediye edildi.
(SD-Y)

22.04.2017 14:30:10 TSI
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