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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Başkan Yılmaz: "Türkiye yepyeni bir geleceğe yelken açıyor"

22 Nisan 2017 Cumartesi, 14:29
Başkan Yılmaz: "Türkiye yepyeni bir geleceğe yelken açıyor"
Başkan Yılmaz: "Türkiye yepyeni bir geleceğe yelken açıyor"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Biz aynı zamanda dünyadaki tüm mazlum ülkeler için de koşturuyoruz" dedi.
Referandum teşekkür programları kapsamında Kavak ve Asarcık ilçelerinde konuşan Başkan Yılmaz, "Biz aslında bir ekibiz. Birbirinden ayrılmaz birbirini tamamlayan bir bütünün parçalarıyız. Elde edilmiş bir başarı varsa bu başarı ortak. Hep beraber koştuk, hep beraber yorulduk, hep beraber sevindik. İnşallah hep böyle olacak. Türkiye yepyeni bir geleceğe yelken açıyor. 21'inci yüzyılın çeyreğinde artık Türkiye'ye yetmeyen bir Anayasa ile karşı karşıyaydık. Dolayısıyla yeni bir Anayasa yapma ihtiyacı vardı. Bunu kurucu genel başkanımız uzun süredir telaffuz ediyordu. Türkiye yepyeni bir ufka yelken açmak üzere bir hazırlık içerisinde" diye konuştu.

"Türkiye'yi de karıştırmak isteyenlere hayır dedik"
Başkan Yılmaz konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Bu koşuşturmalar niye biliyor musunuz? Bu koşuşturmalar aynı zamanda içinde bulunduğumuz mazlum coğrafyadaki bütün milletler için. Bu anayasada hayır çıkmasını isteyen bütün fitne fesat çevre ülkeler bizim etrafımızdaki ülkelerin başlarını da hiç beladan çıkartmıyorlar, oralara giriyorlar oraları karıştırıyorlar. Siz bunları çok iyi biliyorsunuz. Türkiye'yi de böyle karıştırarak istedikleri frekansı istedikleri düzeni getirmek istiyorlar. Biz de bunu kabul etmiyoruz. Hayır, o sizin eski ezberleriniz artık yok, işte biz artık yeni bir anayasa ile bu etrafımızdaki ülkelere yaptıklarınızı yapamayacağınız güçlü kuvvetli bir devlet kuracağız burada ve bu devletin sürekliliğini sağlayacağız diyoruz. Sonuçta hizmet etmek için gelecek nesillerimize İyi bir Türkiye inşa etmek için bu çabanın içindeyiz."
(SAM-SLH-Y)

22.04.2017 14:37:15 TSI
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