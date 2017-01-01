YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Yılmaz: "Türkiye yepyeni bir geleceğe yelken açıyor"

Başkan Yılmaz: "Türkiye yepyeni bir geleceğe yelken açıyor"



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Biz aynı zamanda dünyadaki tüm mazlum ülkeler için de koşturuyoruz" dedi.

Referandum teşekkür programları kapsamında Kavak ve Asarcık ilçelerinde konuşan Başkan Yılmaz, "Biz aslında bir ekibiz. Birbirinden ayrılmaz birbirini tamamlayan bir bütünün parçalarıyız. Elde edilmiş bir başarı varsa bu başarı ortak. Hep beraber koştuk, hep beraber yorulduk, hep beraber sevindik. İnşallah hep böyle olacak. Türkiye yepyeni bir geleceğe yelken açıyor. 21'inci yüzyılın çeyreğinde artık Türkiye'ye yetmeyen bir Anayasa ile karşı karşıyaydık. Dolayısıyla yeni bir Anayasa yapma ihtiyacı vardı. Bunu kurucu genel başkanımız uzun süredir telaffuz ediyordu. Türkiye yepyeni bir ufka yelken açmak üzere bir hazırlık içerisinde" diye konuştu.



"Türkiye'yi de karıştırmak isteyenlere hayır dedik"

Başkan Yılmaz konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Bu koşuşturmalar niye biliyor musunuz? Bu koşuşturmalar aynı zamanda içinde bulunduğumuz mazlum coğrafyadaki bütün milletler için. Bu anayasada hayır çıkmasını isteyen bütün fitne fesat çevre ülkeler bizim etrafımızdaki ülkelerin başlarını da hiç beladan çıkartmıyorlar, oralara giriyorlar oraları karıştırıyorlar. Siz bunları çok iyi biliyorsunuz. Türkiye'yi de böyle karıştırarak istedikleri frekansı istedikleri düzeni getirmek istiyorlar. Biz de bunu kabul etmiyoruz. Hayır, o sizin eski ezberleriniz artık yok, işte biz artık yeni bir anayasa ile bu etrafımızdaki ülkelere yaptıklarınızı yapamayacağınız güçlü kuvvetli bir devlet kuracağız burada ve bu devletin sürekliliğini sağlayacağız diyoruz. Sonuçta hizmet etmek için gelecek nesillerimize İyi bir Türkiye inşa etmek için bu çabanın içindeyiz."

(SAM-SLH-Y)



22.04.2017 14:37:15 TSI

NNNN

