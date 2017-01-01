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GAGİAD'dan 'Mezun olmak yeterli mi" konulu panel

22 Nisan 2017 Cumartesi, 14:39
GAGİAD'dan 'Mezun olmak yeterli mi" konulu panel
GAGİAD'dan 'Mezun olmak yeterli mi" konulu panel
- Ünlü iş adamları ve GAÜN Rektörü Gür tecrübelerini öğrencilerle paylaştı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Kazım Uzunöz
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) tarafından, Gaziantep Üniversitesinde düzenlenen 'Mezun olmak yeterli mi?' konulu panel de Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve iş adamı Süleyman Orakçıoğlu ve Elif Çoban ile öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) tarafından, Gaziantep Üniversitesinde düzenlenen 'Mezun olmak yeterli mi?' konulu panelde, konuşmacılar öğrencilerle deneyimlerini paylaşıp, hayatın başarısına dair altın tavsiyelerde bulundu. GAÜN Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Kentsel Güç. Küresel Rekabet. Mezun olmak yeterli mi?' konulu, moderatörlüğünü GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel yaptığı panelde, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Süleyman Orakçıoğlu Orka Giyim Yönetim Kurulu Başkanı ve Elif Çoban Şölen İcra Kurulu Başkanı konuşmacı olarak yer aldı.

Panele Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Durdu Yetkinşekerci, GAGİAD üyeleri öğrenciler katıldı.
"Fırsatların size gelmesini beklemeyin"
Panelin moderatörlüğünü yapan GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel,"Öğrencilere, "Diplomalarınızı iyi değerlendirin. Proaktif bir tutum içerisinde olun. Fırsatların size gelmesini beklemeyin. Yeni ve değişen koşullara ayak uydurun. Türkiye'de her yıl yaklaşık 800 bin üniversite mezunu veriyor ama mezun olmak iş bulmaya yetmiyor. Siz çok şanslısınız. Güzide bir üniversitenin öğrencisisiniz. Kıymetini iyi bilin" dedi.
"Yolunuzdan vazgeçmezseniz başarıyı bulabilirsiniz"
Kendi hayatından örnekler vererek öğrencilere tavsiyelerde bulunan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Bazıları şanslı doğmuştur derler ben buna inanan biri değilim. Felsefe olarak şansa inanmıyorum, şans dediğiniz şey sadece bir mazeret ve avuntudur. Şans yoktur, sadece fırsatlar doğduğu zaman hazırlıklı olmak vardır. Türkiye'nin neresinde okursanız okuyun, Türkiye'nin hangi ilinden, ilçesinden çıkarsanız çıkın eğer disiplinli çalışıyorsanız ve sabırla yolunuzdan vazgeçmiyorsanız başarıyı bulabilirsiniz" şeklinde konuştu.
"Keşkelerle avunmayın"
"Geldiğiniz yerleri unutmayın. Ama geldiğimiz yerdeki çektiğimiz sıkıntılar bize güç versin ama keşkelerle avunmayın" diyen Gür,"Keşkelere takılıp kalırsak sürekli şikayet eden oluruz üreten olamayız. Hayat o adar yokuşlarla dolu ki her tırmanma şeridinde sürekli bir şeyleri erteliyoruz. En çok en sıkışık zamanlarımda verimli oldum. Geniş zamanlarda erteleme lüksünüz var, yoğunlaşmış zamanlarda daha disiplinli çalışabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
"Bir erkek kadar başarılı olabileceğimi düşündüm"
1967 yılında doğan ve 5-6 yaşlarında Gaziantep'e göç ettiklerini söyleyen Elif Çoban, o dönemde kadın-erkek ayrımının çok fazla olduğunu hatırlattı. "Bir kadın olarak o dönemde bir erkek kadar başarılı olabileceğimi düşünmüştüm" diyen Çoban, "Eğitim hayatımın tüm dönemlerini birincilikle bitirmek gibi bir akışa kendimi vermiştim. Amacım da kendimi kanıtlamak olsa gerek" diye konuştu.
"Faksa verdiğim cevapla işe girdim"
İş hayatımda ise farklı şirketlerde farklı tecrübeler edinmeyi tercih ettiğini sözlerine ekleyen Çoban, bir faks ile hayatının değiştiğini söyledi. "Şölen'e geldiğim zaman İngilizce bir faks gördüm. Ama İngilizce bilen hiç kimse yoktu. Faksta 'Ürününüzü almak istiyorum. Lütfen bana cevap verin' yazıyordu. Nitekim geçici bir süre olarak geldiğim şirkette bir faksa verdiğim cevapla işe girdim. İşin içine girdikçe de çıkamadım" diyen Çoban, İngilizce bilmenin önemli olduğuna dikkat çekti.
"Kendinizi keşfedin"
Üniversitelilere kendilerini keşfetmeleri konusunda da uyarılarda bulunan Çoban,"Kendinizi keşfedin ve oraya yatırım yapın. Neyi gerçekten seviyorsunuz, neyi yapmaktan hoşlanıyorsunuz? Bunla karar verin. Ben sayılarla uğraşmayı ve stratejik düşünmeyi çok seviyorum. Siz de kendinizi keşfedin. Çünkü o zaman işiniz iş gibi olmayacak. Hobi olacak."
"20 metrekarelik yerde başladım dünyaya açıldım"
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ise öğrencilere asla pes etmemeleri konusunda tüyolar vererek, "Üniversiteden sonra 20 metrekarelik yerde başladım. Dünyaya açıldım. Şimdi Orka Holding olarak başarılı bir yılı daha geride bıraktık ve 2015 yılını yüzde 34 büyüme ile kapattık. Geçen yıl özellikle Rusya başta olmak üzere Körfez ülkeleri, Almanya, İsviçre, Avusturya, Romanya, İspanya, Polonya, Kazakistan,İran, Mısır ve Güney Afrika'da mağaza açılışları gerçekleştirdik. Yurtiçinde 15 ve yurtdışında 60 olmak üzere toplamda 75 mağaza açma hedefi ile yola çıktık. Böylece yıl sonunda Türkiye ve yurtdışında toplamda 370 mağaza sayısına ulaşmayı planlıyoruz. Yılbaşından bu yana aralarında İran'ın da olduğu beş ülkede beş mağaza açtık. Yurtiçinde de İzmit'te Tween, Antalya ve Van'da D'S Damat, İstanbul ve İzmir'de Damat|Tween mağazalarını açtık. Yurt dışı atılımını mart ayında Lübnan ile sürdürdük. Geçen hafta başkent Beyrut'ta ilk D'S Damat mağazasının açılışını gerçekleştirdik. Şu anda yurtiçi ve yurtdışında toplam 270 mağazaya sahibiz. Yakın gelecekte Sidney'de bile olacağız" dedi.
"Başarımızın sırrı heyecanımızı kaybetmemek"
Biz tekstilin tüm süreçlerinin içinde faaliyet gösterdiklerini ifade eden Orakçıoğlu," Sadece mağazacılık ve perakende tarafında değil tasarım, üretim, markalaşma, markalı ihracatın yanı sıra yurtiçi ve yurtdışı perakende boyutunun da tüm süreçlerinde aktifiz. Dolayısıyla tüm süreçlere hâkimiz ve aslında kendi büyüme hızımızı kendimiz yönetebiliyoruz. Tasarım konusunda dünyanın en ünlü tasarımcılarından birkaçı olan David Bradshaw, Pierangelo D'Agostin ve Vito Notaristefano ile çalışıyoruz. Tüm bunların yanında, altyapımıza baktığınız zaman, 2015 yılında faaliyete açtığımız ikinci fabrikamız ile başarımızı kat kat arttırdık. Kalite anlamında bir teknoloji üssü gibi çalışan Giteks, toplam 20.000 metrekare kapalı üretim alanına sahip ve 800 kişilik bir istihdam sağlıyor. Başarımızın esas sırrı ise işimizi sevmek ve heyecanımızı asla kaybetmemek" diye konuştu.
'Kentsel Güç. Küresel Rekabet. Mezun olmak yeterli mi?' konulu panel konuşmacıların ardından soru-cevap şeklinde son buldu.
(KU-OE-Y)

22.04.2017 14:47:34 TSI
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