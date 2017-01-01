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Kozan HEM'den Vali Demirtaş'a yöreye özgü kilim



(Fotoğraflı)



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan İlçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Özgüner ve Müdür Yardımcısı Ahmet Bilgili Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret ederek sergilerine davet ettiler.

Kozan HEM. Müdürü Ali Özgüner ve yardımcısı Ahmet Bilgili Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret ettiler. Özgüner ve Bilgili Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün faaliyetleri hakkında da Vali Demirtaş ile bilgi paylaşımında bulundular. Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün önümüzdeki günlerde düzenleyeceği büyük sergiye Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı da davet eden Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özgüner Vali Demirtaş'a Kozan yöresine özgü elde dokuma kilim hediye ettiler.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Özgüner ve Yardımcısı Ahmet Bilgili'ye ziyaretlerinden ve davetlerinden dolayı teşekkür etti.

(EMR-Y)



22.04.2017 14:48:33 TSI

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