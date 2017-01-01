22 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kasanın sahibi bulundu

22 Nisan 2017 Cumartesi, 15:08
Kasanın sahibi bulundu
Kasanın sahibi bulundu

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ordu'da Şubat ayında deniz polisi tarafından rıhtımda bulunan çelik kasanın sahibi bulundu.
Ordu Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği personeli, 24 Şubat günü rıhtım bölgesinde eğitim dalışı sırasında bir adet kilit kısmı kesilmiş çelik kasa buldu. Vinç yardımıyla çıkarılan çelik kasada parmak izi alındı. Alınan parmak izinin, kasanın bulunmasından 24 gün önce 1 Şubat'ta hırsızlık yaparken yakalanan bir şüphelinin parmak iziyle eşleşti. Kasanın bulunduğu dönemde şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi.
Bu arada 2016 yılı Kasım ayında Ordu'dan İstanbul'a giden bir aile, 19 Nisan günü memleketine döndü. Evde hırsızlık yapıldığını anlayan ve çelik kasanın olmadığını fark eden aile, polise başvurdu. Polis, aileye ait olduğu belirlenen çelik kasayı teslim etti. Ailenin eski ata yadigarı eşyaların bulunduğu bir koleksiyona sahip olduğu öğrenildi.
(MAK-SLH-Y)

22.04.2017 15:16:08 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ünye'de park yeri tartışması tatlıya bağlandı
YEREL

ÜNYE'DE PARK YERİ TARTIŞMASI TATLIYA BAĞLANDI
Şırnak'taki terör operasyonu
YEREL

ŞIRNAK'TAKİ TERÖR OPERASYONU
Karadeniz hırçınlaştı
YEREL

KARADENİZ HIRÇINLAŞTI
Şırnak'taki terör operasyonu
YEREL

ŞIRNAK'TAKİ TERÖR OPERASYONU
TMO'ya ürün verecek üreticilere &quot;temiz fındık&quot; uyarısı
YEREL

TMO'YA ÜRÜN VERECEK ÜRETİCİLERE "TEMİZ FINDIK" UYARISI

Ordu merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu
YEREL

ORDU MERKEZLİ 3 İLDE FETÖ OPERASYONU

Ordu'da 5 yılda verilen silah ruhsatı sayısı
YEREL

ORDU'DA 5 YILDA VERİLEN SİLAH RUHSATI SAYISI
Trabzon Valisi cenaze için Ordu'da
YEREL

TRABZON VALİSİ CENAZE İÇİN ORDU'DA
Lise öğrencisi iki kızdan 3 gündür haber alınamıyor
YEREL

LİSE ÖĞRENCİSİ İKİ KIZDAN 3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Afetzedeler için 93 konut
YEREL

AFETZEDELER İÇİN 93 KONUT
Fatsa'da dereler temizleniyor
YEREL

FATSA'DA DERELER TEMİZLENİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin memleketleri
FİSKOS

EBRU ŞALLI BAKIN NERELİYMİŞ...

 1
  • 2 'Çok iyi oldu bence'
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Yatak pozu sosyal medyayı salladı!