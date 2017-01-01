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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Duransoy: "23 Nisan 1920'de Türk Milleti egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demiştir"

22 Nisan 2017 Cumartesi, 15:29
Duransoy: "23 Nisan 1920'de Türk Milleti egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demiştir"

KONYA (İHA) - Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şube Başkanı Erdoğan Duransoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Erdoğan Duransoy mesajında şunları söyledi; "Kurtuluş Savaşı tarihimizde bir dönüm noktası teşkil eden 23 Nisan'ı her yıl Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlamaktayız. Dört bir yanı işgal edilmiş bir ülkede, halkın temsilcilerinden oluşan bir Millet Meclisi kurularak Kurtuluş ve Kuruluş'un her adımı uzun tartışmalar sonucu bu Meclisçe alınmıştır. Gerçekleştirilen kutlamalar, bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, egemenliğin ilan edildiği anlamlı gün, diğer taraftan, yarının büyükleri, geleceğin garantisi çocuklar için bir şenlik olarak yapılmaktadır. İstanbul'un 16 Mart 1920'de düşman askerleri tarafından işgalinden sonra ülkenin bağımsızlığını korumak amacıyla bir Milli Meclis'inin kurulması kaçınılmaz olmuştu. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türk milletinin selameti için mücadele eden o dönemin yetkililerinin çabaları ile her ilden 232 milletvekili seçilmiş ve ilk toplantıya 115 milletvekili katılmıştır. Bu insanların şüphesiz tek bir düşüncesi vardı o da: 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'' düşüncesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, umutsuzluğun, yoklukların ve güçlüklerin yaşandığı bir dönemde açılması, geleceğimizi aydınlatan anlamlı ve önemli bir dönüm noktası olmuştur. Kurtuluş hareketinin ulusallaşmasında ve ulus egemenliğine dayanan, tam bağımsız yeni Türk Devleti'nin kurulması sürecinde atılan çok önemli bir adım olmuştur. 'Bugünün küçükleri yarının büyükleri' sloganı ile geleceğin, çocukların elinde olduğunu bilen bu kahramanlar, Meclis'in açılış tarihi olan '23 Nisan' gününün ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olarak kutlanmasına karar vermişlerdir. Günümüzde bütün ülkelerin huzuru, Türk ve Dünya çocuklarının sevgi, hoşgörü ve bağlılıklarıyla yarının huzur dolu, barışçı dünyasının temellerini atmalarıyla olacaktır. Çocukların kardeşliği ve dostluğu, savaşın yoğun, acımasız ve ilkesizce yaşandığı günümüzde, özlenen dünya barışına giden yolu kısaltacaktır. Çocukların olumsuzluklardan etkilenmeden mutlu bir yaşam sürmelerinin sağlanması, geleceklerinin güvence altına alınması, Devlet'in yanı sıra, bireylerden başlayarak toplumun tüm kesimlerinin çabasını gerektirmektedir. Bu çok güzel ve anlamlı bayramın onurunu ve gururunu tüm Türk Ulusu ve bu Ulusun çocukları olarak paylaşıyoruz. Tüm çocuklarımızın ve milletimizin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlar, saygılar sunarım.
(İHA-İP-Y)

22.04.2017 15:37:42 TSI
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