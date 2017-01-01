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ASGD Genel Kurulu yapıldı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 15:34
ASGD Genel Kurulu yapıldı
ASGD Genel Kurulu yapıldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Kayseri Şubesi Genel Kurulu yapıldı.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde yapılan kongre Mustafa Cengiz'in Divan Başkanlığı'na seçilmesiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından gündem maddeleri okunarak oylandı. Genel kurul, denetim ve yönetim faaliyetlerinin okunup oylandı. Genel kurula tek listeyle giren mevcut başkan Yavuz Navruz, tekrar ASGD Kayseri Şube Başkanı olarak seçildi.
Kurulun dilek ve temenniler bölümünde açıklamalarda bulunan Navruz, Anadolu'da çalışan spor gazetecilerinin sorunlarını dile getirdi. Yavuz Navruz, "Sporun içinde siyaset yok dersek kendimizi kandırırız. Net şeyler konuşup net tavırlar sergilememiz lazım. Ülkemizin ilk önce refah içerisinde yoluna devam etmesi lazım. Bu bayrak altında yaşıyor isek herkesin Türkiye Cumhuriyeti kurallarına uyması lazım. Basının da zaman zaman ikiye bölündüğü zamanlar oluyor. Bu zamanlarda da ülke menfaatlerini kim destekliyorsa Anadolu Spor Gazetecileri Derneği olarak onun yanındayız. Ülke gündeminde bunlar yaşanırken Türkiye Futbol Federasyonunda da hoş şeyler olmuyor. O dernek, bu dernek mücadelesine girmem. Fakat haksızlığın olduğu her yerde mücadelemi veririm, vermeye de devam ederim. Bunun adı hangi dernek, hangi kuruluş olursa olsun. Ben, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği'nin hakkını şu ana kadar yedirmedim, yedirmem de. Bayrağı her zaman yukarıda tuttuk, Allah'a şükür derneğin adına kötü bir şey getirmedik. Bundan sonra da getirmeyeceğiz" diye konuştu.
Navruz daha sonra tebrikleri kabul etti.
(TB-SK)

22.04.2017 15:42:56 TSI
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