YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ertuğrulgazi Mahallesi muhtarlığı tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu

Ertuğrulgazi Mahallesi muhtarlığı tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu



(Fotoğraflı)



Mehmet Yaşar Beyazıt

BİLECİK (İHA) - Bilecik merkeze bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarlığı tarafından Mevlid-i Şerif okutularak cami cemaate ikramlarda bulunuldu.

Mahallede bulunan Yediler Camisinde, Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarlığı tarafından okutan Mevlid-i Şerif'e Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı Niyazi Aydın, kurum müdürleri çok sayıda cemaat katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ardından mevlit, ilahiler ve edilen dua ile camiyi dolduran cemaate duygu dolu anlar yaşattı. Cami cemaatinin etli bulgur pilavı, tatlı ve ayran ikram edildi.

(MYB-MET-Y)



22.04.2017 16:03:50 TSI

NNNN

