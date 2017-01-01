Ertuğrulgazi Mahallesi muhtarlığı tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu
(Fotoğraflı)
Mehmet Yaşar Beyazıt
BİLECİK (İHA) - Bilecik merkeze bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarlığı tarafından Mevlid-i Şerif okutularak cami cemaate ikramlarda bulunuldu.
Mahallede bulunan Yediler Camisinde, Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarlığı tarafından okutan Mevlid-i Şerif'e Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı Niyazi Aydın, kurum müdürleri çok sayıda cemaat katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ardından mevlit, ilahiler ve edilen dua ile camiyi dolduran cemaate duygu dolu anlar yaşattı. Cami cemaatinin etli bulgur pilavı, tatlı ve ayran ikram edildi.
(MYB-MET-Y)
22.04.2017 16:03:50 TSI
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