22 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Er: "Çocukların savaş ve açlıktan uzak yaşamaları, barışın kapılarını açacaktır"

22 Nisan 2017 Cumartesi, 16:10
Er: "Çocukların savaş ve açlıktan uzak yaşamaları, barışın kapılarını açacaktır"
Er: "Çocukların savaş ve açlıktan uzak yaşamaları, barışın kapılarını açacaktır"

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Barosu Başkanı Ali Er, "Dünyanın neresinde olursa olsun tüm çocukların savaş, açlık ve kargaşa ortamından uzak bir şekilde yaşamaları, barış içinde bir dünyanın da kapılarını açacaktır" diyerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Baro Başkanı Er, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiş evrensel bir bayram olduğunu belirten Er, "Bu anlamlı bayram, coşkumuzu, sevincimizi dünya çocuklarıyla paylaştığımız, dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını çocuklar aracılığıyla bir kez daha yinelediğimiz özel bir bayramdır. Ulusal egemenliği ve millet iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. Yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. İnanıyoruz ki, dünyanın neresinde olursa olsun tüm çocukların savaş, açlık ve kargaşa ortamından uzak bir şekilde yaşamaları, barış içinde bir dünyanın da kapılarını açacaktır. Gurur dolu tarihimizin önemli evrelerinden birinin yıl dönümünü çocuk bayramı olarak kutlarken, çocuklarımızın sağlıklı, erdemli, bilimi ve teknolojiyi kullanan, araştıran, milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerimizi benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; görev ve sorumluluklarını bilen bireyler olarak yetiştirilmelerinin önemine de dikkatleri çekmek istiyorum. Ülkemizi ve milletimizi üstün zaferleri ve başarılarıyla emperyalist düşman işgalinden kurtaran ve bu güzel bayramı çocuklarımıza armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları, vatan ve görev uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi sonsuz minnet, şükran, rahmet ve saygıyla anıyorum. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği, istiklali ve istikbali uğruna en değerli varlıkları olan eşlerini, çocuklarını, kardeşlerini, babalarını ve annelerini şehit veren ve aziz şehitlerimizin bize kutsal emanet olarak bıraktıkları saygıdeğer ailelerine ve yakınlarına sonsuz minnetle şükranlarımı sunuyorum. Başta çocuklarımız olmak üzere aziz milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.
(KYM-Y)

22.04.2017 16:18:30 TSI
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