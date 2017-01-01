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Bayırköy Belediyesi tarafından "Peygamber Efendimizin Doğumu" adlı program düzenlendi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi tarafından "Peygamber Efendimizin Doğumu" konulu program düzenlendi.

Bayırköy'de Kapalı Spor Salonun'da düzenlenen programa, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve vatandaşlar katıldı.

Programda açılış konuşması yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Peygamber efendimizin hayatının önemine değindi. Yaman,"Halkımızın dualarıyla hizmetlerimize her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Kapalı spor salonumuzun yapımında emeği büyük olan Bakan Danışmanımız sayın Fatih Dut ve yıllar önce beldemizde cami imam hatipliğinde bulunan, şu anda hayatta olmayan İsmail Hakkı Hocayı anmadan geçemeyeceğim. Programda bizleri yalnız bırakmayan Bayırköy halkına ve katılan misafirlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bunların hepsini garanti altına alan devlettir"

Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş ise, yapılan bu programda Emin Toplum, Güvenli Toplum konusunun anlatıldığını belirterek "Devleti olmayanın, dini, namusu, ırzı, aklı, nesli, olmaz, Bunların hepsini garanti altına alan devlettir. 15 Temmuzda emanete ihanet edenin, imanında şüphe vardır. Geçmiş yıllarda darbeler ezanları susturdu. Şuanda selalar darbeleri susturuyor. Emanetin zayi edildiği, birbirlerine güvenmedikleri zaman aranızda selamı yayınız, Ahirette de Cenneti bulunuz inşallah, mümin kendisine güvenen, güvenilen, Allah için güvenle yoluna devam edendir" dedi.

Konuşmaların ardından program ilahilerle geceye damgasını vuran Sedat Uçan'ın gecenin hazırlanmasında emeği geçen Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'a ve emeği geçenlere teşekkür etmesi ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın hediye takdimiyle sona erdi.

(CKT-DA-Y)



22.04.2017 16:18:48 TSI

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