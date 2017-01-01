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BAL'a yükselme maçını 3 bin 500 kişi izledi

- Futbolcular röportaj esnasında hocalarının üzerine atladı



(Fotoğraflı)



Hasan Fehmi Demir

ARTVİN (İHA) - Artvin Yeni Mahalle Stadı'nda oynanan, Hopaspor ve Borçkaspor takımlarının karşı karşıya geldiği Bölgesel Amatör Lig Play-Off karşılaşmasını toplam 3 bin 500 kişi izledi. Maçın sonunda saha içinde sevinen Hopasporlu oyuncular gazetecilerin kayıtta olduğu sırada Yardımcı Teknik Direktörleri Fatih Albay'ın üzerine atlayarak sevinçlerini teknik direktörleriyle de paylaştılar.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı karşılaşmada her iki takımada bin 750 şer kişilik bilet verildi. Biletlerin tamamı kulüpler tarafından maçtan önce satıldı. Tribünleri dolduran her iki takımın taraftarları maç sonuna kadar hiç ara vermeden takımlarına destek oldu. Zorlu geçen karşılaşmanın sonunda Hopaspor, Borçkaspor'u 5-0 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig'de kalmayı başardı.

Hopaspor'un takım kaptanı Ekrem maçın skoruna aldanılmaması gerektiğini dile getirerek "Çok mutluyuz, maçın skoruna bakmayın gerçekten maç çok zor geçti. Borçkasporlu arkadaşların hepsini de yürekten kutluyorum, olan sahanın içinde kaldı. Maçtan önce söylendiği gibi Hopa ve Borçka kardeş ve şuan o kardeşlik devam ediyor. Bütün gelen herkese, bütün camialara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Futbolcular Teknik Direktörün üzerine atladılar

Hopaspor Teknik Direktörü'nün cezalı olması nedeniyle yerine yardımcısı Fatih Albay takımın başına geçti. Albay maç sonunda gazetecilere verdiği röportajda "Güzel bir ortamda başladı, hak ettiğimiz yerdeyiz. Taraftara teşekkür ediyoruz, çok güzel bir maç oldu. Hak ettiğimiz yerde kaldığımız için mutluyuz" dediği sırada sözünü tamamlayamadı. Hemen arkasında tribünler önünde sevinen futbolcular arkadan koşarak hocalarının üzerine atlayarak galibiyetin sevincini teknik direktörleriyle paylaştı. Kameralar o anı saniye saniye kaydetti.

(HFD-Y)



22.04.2017 16:22:55 TSI

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