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Başkanların ortak dileği, çocuklara güzel bir dünya bırakmak



MERSİN (İHA) - Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Çukurova Şubesi Başkanı Gül Akyürek ve Memoil Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Işık, TBMM'nin açılışının 97'nci yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladılar.

Işık: "Çocuklarımız, milletimizin umut çiçeğidir"

Memoil Yönetim Kurulu Başkanı Işık, 23 Nisan dolayısıyla yayınladığı mesajda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere duyduğu güvene vurgu yaparak, millet hakimiyetinin geleceğin çocukları ile gençlerin elinde olduğunu ifade etti. Atatürk'ün, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ifadesinin ışığında TBMM'nin kuruluşunun ve milli egemenliğimizin bütün dünyaya ilan edilişinin 97'nci dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yeniden gururla kutladıklarını belirten Işık, "Milletimizin umut çiçeği olan çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu yaşaması, çağın gereklerinden ziyadesiyle istifade etmesi, donanımlı ve yetenekli bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak gayesi olmalıdır. Bağımsızlığa götüren yolda necip milletimizin azim ve kararlılıkla başlattığı var olma mücadelesinin en son adımı bu kutlu günde atılmış ve ulusal egemenliğimizin tescillendiği 23 Nisan günü, Aziz Atatürk tarafından 'Milletimizin aydınlık geleceği ve omuzlarında demokrasiyi yükseltecek nesil' olarak görülen çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmiştir" dedi.

Çocukların geleceğin teminatı olduğunun altını çizen Işık, "Bu önemli günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anarken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm dünya çocuklarına ve bütün insanlığa barış, refah ve huzur getirmesini diliyor, aziz halkımıza en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Akyürek: "Bütün gayemiz çocuklarımıza daha güzel, daha müreffeh bir ülke bırakabilmektir"

TÜGİAD Çukurova Şube Başkanı Gül Akyürek ise 23 Nisan 1920'nin Türkiye tarihinde dönüm noktası olduğunu belirterek, "23 Nisan 1920, ülkemizi işgale teşebbüs edenlerin karşısında, Türk Milletinin vatanına sahip çıkmak gayretiyle milli iradeyi hakim kıldığı gündür" dedi.

TBMM'nin, dünyada eşine az rastlanır bir maziye ve büyüklüğe sahip olduğuna dikkat çeken Akyürek, mesajında şunları kaydetti: "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aynı zamanda Türkiye'nin ev sahipliğinde dünyanın çeşitli yerlerinden gelen rengarenk çocuklarımızın bir araya gelip katıldığı bir barış, sevgi, kardeşlik şölenidir. 23 Nisan, dünyada bir tek Türkiye'de uluslararası anlamda çocukların bir araya gelerek kutladığı bir gün. Varlığını hürriyetine adamış bir milletin temsil edildiği, milli iradenin kalbi Meclisimizin açıldığı gün geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, hatta bütün dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmiştir."

Gençlerin geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Akyürek, "Bütün gayemiz çocuklarımıza daha güzel, daha müreffeh bir ülke bırakabilmektir. Gençliğe inancımız tam. Kendilerine sunulan imkanları iyi değerlendirerek tarihlerinden aldıkları özgüvenle büyük başarılara imza atacaklardır. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, Birinci Meclis üyelerini saygı, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

(KYM-Y)



22.04.2017 16:27:08 TSI

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