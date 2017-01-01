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Akşehir Belediyesi'nden çocuklara 23 Nisan sürprizi



(Fotoğraflı)



Cemal Filiz

KONYA (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle, Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi Akşehirli çocukları tiyatroyla buluşturdu.

Tiyatro Roza tarafından sahnelenen "Aliş'in Maceraları" isimli tiyatro oyunu 22 ve 23 Nisan tarihlerinde Akşehir Kültür Merkezi'nde günde iki seans olmak üzere Akşehirli çocuklar için perde açacak. Tiyatroyu izlemek üzere velileri ve öğretmenleri ile birlikte Akşehir Kültür Merkezi'ne gelen çocuklar neşeli ve kahkaha dolu vakit geçirdi. Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya'da kültür merkezine gelerek çocuklarla birlikte tiyatroyu izledi. Başkan Akkaya'ya Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel'de eşlik etti.

Çocuklara sağlıklı beslemenin önemini, çevreyi korumanın gerekliliğini ve dürüstlüğü öğreten "Aliş'in Maceraları" oyununun sonunda tiyatro ekibini tebrik eden Başkan Akkaya, tiyatro ekibine Nasreddin Hoca'nın ters çalışan saatini armağan etti.

Akşehir Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Akşehirli çocuklar için çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çocuklarımızı bu yılda bir çocuk tiyatrosu ile buluşturuyoruz. Bugün Büyükşehir yasası ile mahallemiz haline gelen köy ve kasabalardaki ilkokullarımızda öğrenim gören çocuklarımız bu tiyatroyu izlediler. 23 Nisan'da yapılacak seanslarda da Akşehir merkezde bulunan ilkokullardaki çocuklarımız bu tiyatroyla buluşacaklar. Çocuklarımız cıvıl cıvıl ve tiyatroyu da oldukça beğendiler. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, onlara bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İlk Meclisimizin kahraman üyelerini rahmetle anıyorum" dedi.

Çocuklarıyla birlikte tiyatroyu izleyen velilerde böyle güzel bir etkinlik için Akşehir Belediyesi'ne teşekkür ederlerken, tiyatro oyununun çocuklar için çok faydalı bilgileri eğlenceli bir dille sunduğunu söylediler.

Tiyatro seansların başında palyaçolar tarafından isteyen çocukların yüzleri boyanırken seansların sonunda da tiyatroyu izleyen çocuklara Akşehir Belediyesi tarafından balon ve rüzgar gülü armağan edildi.

(CF-İP-Y)



22.04.2017 16:50:13 TSI

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