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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Gedik mezarı başında anıldı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 16:45
Gedik mezarı başında anıldı
Gedik mezarı başında anıldı

(Fotoğraflı)

Adem Tunçer
BURSA (İHA) - Eski Bursa Milletvekili ve ANAP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Gedik, 6. ölüm yıl dönümünde dualarla anıldı.
18. ve 19. dönemde ANAP'tan Milletvekili seçilen Mehmet Gedik, bu yıl da unutulmadı. 2011 yılında uğradığı saldırı neticesinde hayatını kaybeden Mehmet Gedik, Mustafakemalpaşa'daki mezarı başında anıldı. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Başkan Yardımcısı Enver Erdoğan, merhum Gedik'in ailesi ve dostlarının katıldığı Adile Mezarlığı'ndaki anma töreninde Kur'an-ı kerim okunarak dualar edildi. Sadi Kurtulan, "Onu seven Türkiye'de çok insan var. 17 Nisan'da kaybettiğimiz Cumhurbaşkanımız Turgut Özal, Türkiye'ye çağ atlatan bir liderdi. İşte Mehmet Gedik de o ekibin önemli bir ismidir. Çok kişiyi devlet ve millet hizmetine kazandırmıştır. Farklı görüşteki insanların birlikte nasıl çalışabileceklerini, hizmet üretebileceklerini ortaya koymuştur. Bugün Türkiye belli basamakları atladıysa bunun temeli bu insanlardır" dedi.
(MŞ)

22.04.2017 16:53:43 TSI
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