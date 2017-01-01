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Şehitkamilli Minik Öğrencilerin 23 Nisan Coşkusu

22 Nisan 2017 Cumartesi, 17:18
Şehitkamilli Minik Öğrencilerin 23 Nisan Coşkusu
Şehitkamilli Minik Öğrencilerin 23 Nisan Coşkusu
- Minikler, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep ilçesi Şehitkamil Belediyesi Kayaönü Aile Merkezi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde anaokulu öğrencilerinin yapmış olduğu dans şovuna ve şiir dinletisine izleyenler hayran kaldı.
Gaziantep'in Şehitkamil Belediyesi'ne bağlı hizmet veren Kayaönü Aile Merkezi Anaokulunda eğitim gören öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde organizasyon düzenledi. Düzenlenen etkinlikte şiirleriyle ve çeşitli dans gösterileriyle ailelerini ve öğretmenlerini adeta büyüleyip keyifli dakikalar yaşatan minikler izleyenlerden bol bol alkış aldı.
Kayaönü Aile Merkezi tarafından düzenlenen etkinlik minik öğrencilerin İstiklal Marşını okumasıyla son buldu.
Çocuklarımız güzel bir gösteri sundular
Etkinlik hakkında bilgi veren Kayaönü Aile Merkezi İdarecisi Aynur Bilgin, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerimizle birlikte güzel bir gösteri hazırladık. Çocuklarımızı böylesine anlamlı bir sosyal aktiviteye katıp, daha çok sosyal hale getirmek için böyle bir program sunmaya çalıştık. Çocuklarımız müzik eşliğinde gösterilerini sundu, şiirler okudu, İstiklal Marşı'nı okudu. Ben, tüm öğrencilerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" dedi.
"Çocuklarımızın etkinlikleri gerçekten çok güzeldi"
Çocuklarının yapmış oldukları gösterileri büyük bir keyif ve heyecanla izlediklerini dile getiren veliler, "Çocuklarımızın bugün yapmış oldukları 23 Nisan etkinlikleri, gerçekten çok güzeldi. Çocuklarımız, 23 Nisan'ın önemine değinerek, şiirler okudular, çeşitli dans gösterileri yaptılar. Bir anne olarak çocuklarımızın yapmış oldukları gösteriler bizleri heyecanlandırdı ve çok mutlu etti. Hocalarımıza, çocuklarımıza vermiş oldukları her türlü eğitimden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
(SD-Y)

22.04.2017 17:25:11 TSI
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