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Vasiyeti üzerine Belçika'dan getirilerek doğduğu topraklarda defnedildi



(Fotoğraflı)



Halil İbrahim Ataman

ARDAHAN (İHA) - Yıllar önce Ardahan'ın Posof İlçesi'nden gittiği Belçika'da vefat eden Emurhan Güngör vasiyeti üzerine doğduğu topraklarda toprağa verildi.

76 yaşında Belçika'da vefat eden Posof Gürarmut köyü nüfusuna kayıtlı Emurhan Güngör, 23 yaşında çıktığı ilçesine yaptığı yardımlarla tüm hemşerilerinin gönlünde taht kurmuştu. Cami onarımı, ilçe hastanesinin bazı ihtiyaçlarına destek sağlayan Güngör yakınlarına vasiyeti üzerine Posof'ta toprağa verildi.

Posof Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına yakınları ve çok sayıda cemaat katıldı.

(HİA-AT-Y)



22.04.2017 17:42:59 TSI

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