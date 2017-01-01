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Ağrı Spor kendi evinde zorda olsa kazanmasını bildi



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AĞRI (İHA) - Türkiye Bölgesel Amatör Ligi BAL yükselme maçında Ağrı Spor1970, Diyadin Gençler Birliği Spor'u 2-1 yendi.

Bölgesel Amatör Ligine çıkma mücadelesi veren Ağrı Spor ve Diyadin Gençler Birliği Spor Ağrı Vali Lütfi Yiğenoğlu stadyumunda karşı karşıya geldi. Maçtan öncesi polisler üst araması yaparak taraftarları tribünlere aldı. Oldukça gergin başlayan maçı, Hakem Umutcan Tunç, yardımcıları Erkan Yılmaz ve Samet Cangir yönetti. İlk yarıda her iki takımda oldukça vasat bir futbol sergiledi. Maçın ikinci yarısında Zaman zaman iki takım taraftarları arasında sözlü sataşmalar oldu. Olayların büyümemesi için güvenlik güçleri iki takım taraftarlarının olduğu bölüme etten duvar ördü. Maçın ikinci yarısına oldukça hızlı başlayan konuk ekip Diyadin Gençler Birliği Spor aradığı gölü 85. dakikada Remzi Çağlayan'ın kafasıyla attığı golle 1-0 öne geçti. Oldukça gergin geçen maçın son dakikalarında baskıyı arttıran ev sahibi ekip beraberlik gölünü 90. dakikada Ahmet Maran'ın attığı golle yakaladı ve müsabakanın 90 dakikası 1-1'lik skorla tamamlandı. Uzatmaya giden maçta ilk 15 dakika da eşitlik bozulmadı. İkinci 15 dakikalık uzatmada oldukça etkili oynayan Ağrı Spor 114. dakika da Emre Gürses'in attığı golle öne geçti. Maçta başka gol olmazken ev sahibi ekip maçı 2-1'lik skorla kazanarak adını Bölgesel Amatör Ligine yazdırdı.

(AG-AT-Y)



22.04.2017 17:44:08 TSI

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