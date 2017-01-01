22 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Tekirdağ'da 23 Nisan yürüyüşü

22 Nisan 2017 Cumartesi, 17:49
Tekirdağ'da 23 Nisan yürüyüşü
Tekirdağ'da 23 Nisan yürüyüşü

(Fotoğraflı)

Yakup Güler
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Süleymanpaşa ilçesinde çok sayıda öğrenci ve velilerinin katılımıyla 23 Nisan yürüyüşü gerçekleştirildi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı vesilesiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında, sahilde, Yelken Kulüp önünde toplanan kalabalık öğrenci grubu bir süre Süleymanpaşa Mehter Topluluğu tarafından çalınan mehter marşlarını dinledi. Daha sonra öğrenciler ve velileri sahil bulvar boyunca yürüyerek Amfi Tiyatro'da yürüyüşü sonlandırdı.
Etkinliklerin 23 Nisan sabahı saat 10.00'da amfi tiyatroda devam edeceği bildirildi.
(YG-ÖK-Y)

22.04.2017 17:56:04 TSI
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