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"Barış İçin Müzik Orkestraları"ndan muhteşem konser

22 Nisan 2017 Cumartesi, 18:12
"Barış İçin Müzik Orkestraları"ndan muhteşem konser
"Barış İçin Müzik Orkestraları"ndan muhteşem konser

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Barış için Müzik Vakfı ve Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle kurulan "Barış için Müzik Nilüfer Orkestrası", ilk büyük konserini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda verdi.
Podyum Park'ın ev sahipliği yaptığı konserde 60 kişilik Barış için Müzik Nilüfer Orkestrası'na, Barış için Müzik İstanbul Edirnekapı Orkestrası eşlik etti. Toplam 100 çocuğun yer aldığı konserde orkestraları El Sistema Venezuela kökenli müzisyen Félix Briceo yönetti. Işıktepe Mahallesi çocuklarından oluşan Barış için Müzik Nilüfer Orkestrası ile Barış için Müzik İstanbul Edirnekapı Orkestrası, Beethowen gibi klasik batı müziğinin dünyaca ünlü isimlerinin eserlerini seslendirdi. Keman, viyola, viyolonsel ve kontrbasın yanı sıra vurmalı ve bakır nefesli çalgıları kullanan çocuklar, konser alanını dolduran yüzlerce kişiyi hayran bıraktı. "Barış için Müzik Orkestraları"nın konseri "Bir Dünya Bırakın" parçasıyla sona erdi.
Barış için Müzik Nilüfer Orkestrası, 23 Nisan pazar günü de İstanbul'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde, Barış için Müzik İstanbul Edirnekapı, Barış için Müzik Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestraları ile birlikte konser verecek.
(MŞ)

22.04.2017 18:20:40 TSI
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