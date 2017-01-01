YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Davetlileri Osmanlı şerbeti ile karşıladılar

Davetlileri Osmanlı şerbeti ile karşıladılar



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İmam Hatip Ortaokulu'nun düzenlediği etkinliğe gelen davetliler Osmanlı şerbeti ikramı ile karşılandı.

Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nin önünde sırtındaki güğümle etkinliğe gelen herkese şerbet ikram eden Özkan, "Öğretmenlerim gecede bana böyle bir görev verdi. Yüzlerce vatandaşa ücretsiz şerbet ikramı yaptım. İlk kez içtiklerini söyleyenler oldu. Eski geleneklerimizin yaşatılmasından dolayı davetliler çok mutlu oldular"dedi.

(FT-BT)



22.04.2017 20:16:38 TSI

NNNN

