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Mersin'in 9 ilçesinde elektrik kesintisi



MERSİN (İHA) - Mersin'in Akdeniz, Anamur, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Mut, Silifke, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 25 Nisan Salı günü, Akdeniz ilçesi Bahçeli Kürkçü Mahallesi, Bahçeli Aşağıburhan, Bahçeli Yukarıburhan, Yanpar Mahallesi, Parmakkurdu Mahallesi, Akdam Mahallesi, Demirhisar Mahallesi ve Puğkaracadağ Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında, Çay Mahallesi 6416, 6426, 6417, 6411, 6428, 6423 ve 6422 sokaklara 09:00-13:00 saatleri arasındaenerji verilemeyecek.

Anamur ilçesi Çeltikçi Mahallesi, Kaşdişlen Mahallesi, Köprübaşı Mahallesi, Malaklar Mahallesi, Gercebahşiş Mahallesi, Evciler Mahallesi, Karalarbahşiş Mahallesi, Güneybahşiş Mahallesi, Akine Mahallesi, Ormancık Mahallesi, Sarıağaç Mahallesi, Çaltıbükü Mahallesi, Aşağıkükür Mahallesi, Kılıç Mahallesi, Sugözü Mahallesi, Boğuntu Mahallesi, Çukurabanoz Mahallesi, Malaklar Mahallesi ve Alataş Mahallesi'nde 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.

Bozyazı ilçesi Elmakuzu Mahallesi ve Dereköy Mahallesi, 09:00-17:00 saatleri arasında, Tekeli Mahallesi10:00-16:00 saatleri arasında, Çamlıyayla ilçesi Sebil Mahallesi Atatürk Caddesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Erdemli ilçesi Aydınlar Mahallesi, Güzeloluk Mahallesi, Sorgun Mahallesi, Toros Mahallesi, Harfilli Mahallesi, Güneyli Mahallesi, Akpınar Mahallesi, Evdilek Mahallesi, Hacıalanı Mahallesi ve Tozlu Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Mut ilçesi Doğancı Mahallesi Gürbüz Sokağa 09:00-15:30 saatleri arasınd, Göksu (Merkez) Mahallesi Göksu Sokağa 09:15-15:00 saatleri arasında, Cumhuriyet Mahallesi Çelebi Sokağa, Barabanlı Mahallesi Barabanlı Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında, Silifke İlçesi Hüseyinler Mahallesi Aşağı Sokağa, Balandız Mahallesi Balandız Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Tarsus ilçesi Bağlar Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Altaylılar Mahallesi, Gaziler Mahallesi, Yeni Mahalle, Ergenekon Mahallesi, Akşemsettin Mahallesi, Kavaklı Mahallesi, Kırklarsırtı Mahallesi ve Şehitler Tepesi Mahallesi' ne 09:00-14:00 saatleri arasında, Bağlar Mahallesi Gazipaşa Bulvarı, 437 Sokak, 0484 Sokak, 441 Sokak, 439 Sokak, 486 Sokak, 488 Sokak, 490 Sokak, 492 Sokak, 494 Sokak ve 443 Sokağa 13:00-16:00 saatleri arasında, Bağlar Mahallesi 451 Sokağa 16:00-17:30 saatleri arasında, Kavaklı Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarına 11:00-12:00 saatleri arasında, Yeşilyurt Mahallesi 4402 Sokak ve 4407 Sokağa9:00-11:00 saatleri arasında, Esenler Mahallesi, Hacıbozan Mahallesi, Yüksek Mahallesi, Nemiroğlu Mahallesi ve Kocaköy Mahallesi'ne15:00-17:00 saatleri arasında, Ballıca Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Kumdere Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında, Atalar Mahallesine 10:00-18:00 saatleri arasında, Taşcılı Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Yeniköy Mahallesi'ne 09:00-15:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

(ADN-Y)



23.04.2017 10:11:46 TSI

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