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Erzurum'da 23 Nisan coşkusu



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ERZURUM (İHA) - Erzurum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Havuz başında düzenlenen çelenk töreni ile kutlandı.

Havuz başında düzenlenen törene, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Ercan Yıldız, "Tarihimizin parlak sayfalarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 97. yıldönümüne ulaşmış olmanın kıvanç ve mutluluğuyla bir kez daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamanın sevinç ve coşkusunu yaşıyoruz. Bu çok özel gün, aydınlık geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza, gençlerimize, ülkemize ve milletimize kutlu olsun. Her şeyin en güzeline layık olan çocuklarımızın okuyan, anlayan, araştıran, yenilikçi, bilimi ve teknolojiyi yararlı bir şekilde kullanan, milli ve manevi değerlerine bağlı, insan haklarına saygılı, kendine güvenen bireyler olarak yetiştiklerini gördükçe sevincimiz, coşkumuz, heyecanımız daha da artmaktadır. Bu duygu, düşünce ve umutlarla Gazi Mustafa Kemal ve mücadele arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyor; ülkemizin, milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

Havuz başındaki törenin ardından protokol Necip Fazım Kısakürek Kültür Merkezine geçti. Öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıp, şiirler okumasıyla tören sona erdi.

(AA-AA-Y)



23.04.2017 10:35:56 TSI

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