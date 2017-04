YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. SANKO Onursal Başkmanı Abdulkadir Konukoğlu Isparta'da

SANKO Onursal Başkmanı Abdulkadir Konukoğlu Isparta'da

- Konukoğlu, Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil günlerine katıldı

- Abdulkadir Konukoğlu, "Türkiye Tekstilde kalite ve modada İtalya ile yarışıyor"

- "Hiç mütevazi olmayacağım, SANKO olarak denim kumaşta İSKO markası ile kalite, kapasite ve modada açık ara dünya birincisiyiz"

- "Üniversite ufkumuzu açar ama üniversite eğitimi yetmez. İçini dolduracak ve eğitimine onlam kazandıracak olan sizlersiniz"



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Türkiye'nin tekstil sektöründe kalite ve modada sektörün sembol ülkelerinden İtalya ile yarıştığını söyledi.

TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı da olan Abdulkadir Konukoğlu, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Mühendislik Fakültesi Tekstil Bölümü'nce düzenlenen 6'ıncı Tekstil Günleri'ne katıldı. SDÜ'de Rektör Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdal Terzi, Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Funda Cengiz Çallıoğlu ve akademisyenler tarafından karşılanan Konukoğlu, Rektörlükte akademisyenlerle sektöre ilişkin karşılıklı bilgi paylaşımında bulundu. Konukoğlu, daha sonra yerleşke içerisindeki Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı salonuna geçerek, Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencileri, SDÜ Rektörü ve akademisyenleri ile Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Osman Doğan Şahlan ve Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e, sektöre ilişkin değerlendirmeler yaptı.

"Tekstilin önemi azalmaz"

SANKO olarak 11 sektörde iş yaptıklarını ancak en çok önemsediği ve sevdiğinin tekstil olduğunu belirten Konukoğlu, "Biz gözümüzü tekstilde açtık. Tekstil SANKO'nun amiral gemisidir. Beş kuşaktan beri tekstil üretimi yapan aileyiz. Bilinen en eski iş kollarından birisi olan tekstil; dünyadaki en büyük şirketlerin de çıkış noktası olmuştur" dedi. Tekstilin gelişimini anlatan Konukoğlu, "Bir dönem tekstil denilince akla gelen İngiltere ve ardından Fransa, pamuk üretimi ile kendilerine bu gücü veren sömürgeleri ile birlikte sektörde liderliği kaybettiler. Fasonculukla işe başlayan ve ardından moda marka alanındaki başarıları ile yıllardır sektöre damgasını vuran İtalya'dan sonra tekstilde bayrağı, aynı zamanda pamuk üreticisi olan Türkiye devraldı" diye konuştu. Tekstil sektörünün öneminin hiçbir zaman azalmayacağını dile getiren ve bu görüşünü, "Tekstil diriye de lazım ölüye de. Doğarken tekstile sarılıyoruz, öldüğümüzde tekstile sarıp gömüyorlar. Çıplak da gezemeyeceğimize göre, Türkiye tekstil sektöründen daha çoook uzun yıllar ekmek yer" sözüyle pekiştiren Konukoğlu, şöyle devam etti:

"Tekstil Türkiye'de ihracatın ve istihdamın lokomotifidir. Adeta istihdam adasıdır. Her ne kadar teknolojideki gelişmeler dolayısıyla eskisi gibi olmasa da emek yoğun sektör olarak ülkemizde her zaman önemini koruyacaktır. Özellikle istihdam açısından yerine hangi sektörü ikame edebiliriz ki? Sektörün kıymetini bilmeliyiz."

"Mütevazi olmayacağım, dünyada bir numarayız"

SANKO'nun tekstilde dünyanın önemli markalarından birisi olduğuna vurgu yapan Konukoğlu, "İplikte, dokumada başarımız ortada. Hiç mütevazı olmayacağım; SANKO olarak denim kumaşta İSKO markası ile yıllık 250 milyon metre üretim kapasitesi, kalitesi ve modada açık ara dünya birincisiyiz" ifadelerini kullandı. Tekstil başta olmak üzere her sektörde katma değeri yüksek üretimin kaçınılmaz olduğunun altını çizen Konukoğlu, "Üniversite ufkunuzu açar. Ama üniversite eğitimi yetmez. İçini dolduracak ve eğitiminize anlam kazandıracak olan sizlersiniz. Herkesle iyi olun. Sosyal yaşamdan kopmayın, sivil toplum kuruluşlarında görev alın. Kibirli olmayın. Mütevazılığı hayat biçimi haline getirin. Hırs sizi başarıya taşır ama sakın ola hırsınız aklınızın önüne geçmesin. Her zaman aklınızı hakim kılınız. İş arama sürecinde hal ve hareketlerinize dikkat edin. Bazı uzmanlar bir dakika 48 salisede kişi hakkında görüşün oluştuğunun altını çiziyor. Yani işe girerken kendinizi anlatacak çok zamanınız yok. Mühendislik yaparken pratik eğitim alacağınızı ve bu sayede" teorik eğitiminizi pekiştireceğinizi unutmayın. Çalıştığınız kurumun işi her ne olursa olsun, burun kıvırmayın ve sahiplenerek çalışın" şeklinde konuştu.

"Söylediği her kelimeyi beyninize kazıyın"

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise Rektör Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ile Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Funda Cengiz Çallıoğlu'na teşekkür ederek konuşmasına başladı. Başdeğirmen, Abdülkadir Konukoğlu'nun söylediği her sözün akıllara kazınması gerektiğini belirterek, "Teşekkür ediyorum, çünkü sayenizde ülkemizin medarı iftiharı, çok önemli bir kişisi olan Abdulkadir Konukoğlu abimizi dinleme, feyz alma fırsatı bulduk. Sevgili öğrenciler, Abdulkadir Abi'nin söylediği her kelimeyi beyninize kazıyın" dedi.

Başdeğirmen, "Abdulkadir Abimizi, büyüğümüzü burada görmekten, dinlemekten çok büyük mutluluk duyduk. İçimizden birisi Büyüğümüzün söylediklerinin etkisinde kalarak çizgisini netleştirse, bu salondan en kazançlı çıkarak ayrılan kişi olur. Gençler, şunu unutmayın; Anadolu 500'de Isparta'nın bir, size şimdi bilgi paylaşımında bulunan Abdulkadir Konukoğlu yönetimindeki SANKO'nun 12 şirketi bulunuyor. Bu etkinlik sizler için olduğu kadar, bizim için de fırsattır, şanstır. Hocalarıma minnettarım" dedi.

Konuşmaların ardından SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdal Terzi, Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Funda Cengiz Çallıoğlu ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başdeğirmen SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na teşekkür plaketi ve çeşitli armağanlar sundu.

Vali Günaydın'a ziyaret

Konukoğlu, SDÜ'deki programının ardından, Rektör Prof. Dr. İlker Hüseyin Çanakçı ile birlikte Isparta Valisi Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti. Vali Günaydın, Konukoğlu'na, "Sizi Kastamonu Valiliğim sırasında da ağırlamıştım, Isparta'da bir kez daha gördüğüm için mutlu oldum" diyerek karşıladı. Isparta'ya ilişkin ekonomik ve sosyal değerlendirmeler yapan Günaydın, "Gül Diyarı" Isparta'nın, limana bir saat mesafede olduğunu ve her türlü yatırım için çok önemli altyapıya sahip olduğuna dikkat çekti. Kastamonu'dan sonra Isparta'da da Vali Şeyhmus Günaydın'ı görmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Konukoğlu, ardından Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'na geçti. Meclis Başkanı Osman Doğan Şahlan, Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yönetim kurulu üyeleri ve Oda personeli tarafından karşılanan Konukoğlu, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyelerini Gaziantep'te ağırlamak ve Sanayi Odası ile ortak meclis toplantısı yapmak için çağrı yaptı. Oda Yönetim Kurulu Başkanı Başdeğirmen, bu çağrıdan büyük mutluluk duyduklarını vurgulayarak, karşılıklı geliştirilecek programla bunu gerçekleştirecek olmanın heyecanını şimdiden yaşadıklarını kaydetti.

23.04.2017 10:48:29 TSI

