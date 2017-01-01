23 NİSAN 2017
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Biga'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

23 Nisan 2017 Pazar, 11:11
Biga'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları
Biga'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

(Fotoğraflı)

Safiye Tarı
ÇANAKKALE (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Biga'da törenle kutlandı.
Törenler, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Atatürk Kültür Merkezinde devam eden törene Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, Garnizon Komutanı Üsteğmen Mehmet Emre Mengi, Belediye Başkanı İsmail Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Cumhuriyet Başsavci Vekili Mustafa Şen, Siyasi Parti Başkanları, okul müdürleri, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende çocuklar, şiirler okudu, gösteri sundu. İlkokul ve Ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen kültürel ve sosyal etkinlik ile sportif yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
(GD)

23.04.2017 11:19:09 TSI
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