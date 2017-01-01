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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Foto kabinler fotoğrafçıların korkulu rüyası oldu

23 Nisan 2017 Pazar, 11:21
Foto kabinler fotoğrafçıların korkulu rüyası oldu
Foto kabinler fotoğrafçıların korkulu rüyası oldu
- Foto kabinlerin hızla yaygınlaşması fotoğrafçılık sektörüne darbe vurdu

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eleman maliyeti olmadan, tamamen otomatik bir şekilde vesikalık fotoğraf çeken foto kabinlerinin hızla yaygınlaşmasının fotoğrafçıları olumsuz etkilediği belirtildi.
Vatandaşların tamamen bireysel olarak, hızlı ve basit bir şekilde vesikalık fotoğraf çekmesini sağlayan foto kabinler, her ne kadar gündelik hayatı kolaylaştırıcı bir özellik taşısa da, fotoğrafçılık mesleğinin geleceğini tehlikeye atıyor. Eskişehir'de de son zamanlarda hızla yaygınlaşan kabinlere gerekli itirazların yapıldığını ancak sonuç alınamadığını belirten Eskişehirli fotoğrafçılar, ilgili makamlardan yardım bekliyor.

"İşimize büyük bir engel oluşturuyor"
Uzun yıllardır fotoğrafçılık sektörünün içinde olduğunu belirten Bekir Balki, Eskişehir'deki foto kabinlerinin yaygınlaşmaya devam etmesi durumunda, kısa sürede vesikalık fotoğraf konusunda fotoğrafçıların devrinin kapatacağını ifade etti. Balki, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eskişehir'de foto kabin dediğimiz parayı atıp hızlı bir şekilde fotoğrafını çeken kabinler hızla yayılmaya başladı. Eskişehir'de bunlardan 5-6 adet var. Bu da bizim işimize büyük bir engel oluşturuyor. Fotoğrafçıların bu konuda rahatsız olduğunu belirtmek istiyorum. Bir mesleği öldürmeye yönelik bu tür bir yayılmaya izin verilmemeli. Yeni bir derneğimiz de artık kuruluyor fotoğrafçılar arasında. Bu tür şikayetlerimizi bundan sonra daha güçlü bir şekilde duyurabileceğimizi ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Fotoğrafçılık, kaybolan meslekler grubunda"
Fotoğrafçılığın eskiden daha heyecan ile yapılan bir meslek olduğunu söyleyen bir diğer fotoğrafçı Sali Duran da, günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte hemen hemen herkesin bir fotoğraf makinesine sahip olduğunun altını çizdi. Alttan çırak yetişmemesinin de fotoğrafçılığın geleceği adına büyük bir problem olduğunun vurgulayan Duran, "Teknolojinin gelişmesi, fotoğrafçılığı da değiştirdi, müşteri portföyünü de değiştirdi. Bu gelişim, insanların da fotoğrafçılığı daha kolay öğrenmesini sağladı. Artık isteyen herkes fotoğraf makinesini kullanmayı kısa sürede öğrenebilir. Tabi bu da bizim sektörümüzü etkiledi. Katalog çekimleri gibi profesyonel işlerin haricinde teknolojinin bu hızlı ilerleyişi fotoğrafçılık mesleğini de kaybolan meslekler grubuna soktu" dedi.
(MUR-KA-BA-Y)

23.04.2017 11:29:41 TSI
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