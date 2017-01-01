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Edremit'te 23 Nisan coşkusu

23 Nisan 2017 Pazar, 11:21
Edremit'te 23 Nisan coşkusu
Edremit'te 23 Nisan coşkusu

(Fotoğraflı)

BALIKESİR (İHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 97. kuruluş yıl dönümü ve Ulu Önder Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Edremit'te Şehit Hamdibey Meydanı ve Salih Korkut Budaras İlkokulu'nda düzenlenen törenlerle kutlandı.
Törenlere, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Garnizon Komutanı P. Kurmay Albay Mahmut Altun, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Eser, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Gürhan Kuştutan, Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.
İlk tören Şehit Hamdibey Meydanı'nda düzenlendi. Öğrencilerle birlikte İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Gürhan Kuştutan Atatürk anıtına çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Buradan törene Salih Korkut Budaras İlkokulu'nda devam edildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Ali Sırmalı ve protokol üyeleri tarafından verildi. 23 Nisan ilçedeki tüm okullarda da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Törenlerde, öğrenciler tarafından Atatürk'ün Samsun'a çıkışı canlandırıldı. 23 Nisan ile ilgili şiir ve şarkılar ile halk oyunları gösterileri sunuldu. Öğrencilerin gösterileri aileleri tarafından büyük ilgi ile izlendi.
(BT)

23.04.2017 11:29:59 TSI
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