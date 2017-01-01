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Çocuklar sokak hayvanları için kulübe boyadılar



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - 23 Nisan şenliklerine katılan çocuklar sokak hayvanlarının kalacağı kulübeleri boyadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne gelen çocuklar bir yandan gönüllerince eğlenirken, bir yandan da sokak hayvanları için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Minikler, Büyükşehir Belediyesi tarafından etkinlik alanına getirilen köpek kulübelerini boyadılar. Çocuklar tarafından boyanan köpek kulübeleri 23 Nisan etkinliklerinin ardından kentin dört bir yanına yerleştirilecek.

Veteriner Şube Müdürlüğü tarafından Uluslararası İnterteks Fuar alanındaki köpek kulübesi boyama standı ilk andan itibaren miniklerin akınına uğradı. Boyama önlükleri ve gözlüklerini takan çocuklar, sokaklarda yaşayan köpeklerin kalacağı bu kulübeleri boyadı. Gönüllerince boyama yapan çocuklar, sokak hayvanlarına olan duyarlılıklarını ortaya koydu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal standı ziyaret ederek, çocukların neşesine ortak oldu. Sokak hayvanlarının yaşam hakkına dikkat çeken Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Yeşildal, duyarlılıkları için çocuklara teşekkür etti. Öte yandan sokak hayvanlarının evlerine kavuşacağı anlamlı çalışmada boyanan iki kulübe, Kocaeli Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesinin ön bahçesine bırakıldı.Köpek kulübesi boyama standı 23 Nisan Festivalinin son gününe kadar açık kalacak. Bu süre zarfında 41 adet köpek kulübesinin boyanması hedefleniyor.

Boyanan kulübeler kentin birçok yerine ile sosyal sorumluluk projesi yürüten okulların bahçelerine bırakılacak.

(RFK-Y)



23.04.2017 11:40:05 TSI

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