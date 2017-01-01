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Suriyeli Çocuklar da 23 Nisan Coşkusu Yaşadı



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Alparslan Ötüken

KAYSERİ (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, Kayseri'deki okullarda eğitim gören Suriyeli öğrenciler de katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı Okundu.

Hava muhalefeti nedeniyle Sami Yangın Anadolu Lisesi Spor Salonu'ndaki törene Vali Süleyman Kamçı, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve çok sayıda öğrenci ve velileri katıldı.

Törende konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, "Bu gün Ulusal Egemenliğimizin sembolü olan TBMM'nin 97. Yıl dönümünü kutluyoruz. Bu gün toprakları yağmalanan yüce bir milletin düşmanlarını yurttan atmak için ant içtiği bir gündür. Bu gün yok edilmeye çalışılan bir milletin tek yürek haline geldiği, kendini beğenmiş düşmanlara karşı Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresinde çelik bir halka olduğu gündür. Bu gün milli egemenliğimizin Türk çocuklarına bayram olarak armağan edildiği, dünya çocuklarının her yıl kutladığı ilk ve tek bayram günüdür" diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi. Suriyeli ana okulu öğrencileri Ömer Faruk Elmssat, Maryana Sbeıah ile Türk öğrenci Göksu Sert, 15 Temmuz ile ilgili şiir okuduktan sonra Türk Bayrağı'na sarılı Kur'an-ı Kerim'i Vali Süleyman Kamçı'ya verdi. Vali Kamçı, iki öğrencinin Suriye olduğunu öğrenince şaşırdı ve öğrencileri tebrik etti.

23 Nisan kutlamaları, halk oyunu ekibinin gösterileri ve müzik dinletileri ile son buldu.

(AÖ-Y)



23.04.2017 11:42:07 TSI

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