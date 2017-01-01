23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Suriyeli Çocuklar da 23 Nisan Coşkusu Yaşadı

23 Nisan 2017 Pazar, 11:33
Suriyeli Çocuklar da 23 Nisan Coşkusu Yaşadı
Suriyeli Çocuklar da 23 Nisan Coşkusu Yaşadı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Alparslan Ötüken
KAYSERİ (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, Kayseri'deki okullarda eğitim gören Suriyeli öğrenciler de katıldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı Okundu.
Hava muhalefeti nedeniyle Sami Yangın Anadolu Lisesi Spor Salonu'ndaki törene Vali Süleyman Kamçı, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve çok sayıda öğrenci ve velileri katıldı.
Törende konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, "Bu gün Ulusal Egemenliğimizin sembolü olan TBMM'nin 97. Yıl dönümünü kutluyoruz. Bu gün toprakları yağmalanan yüce bir milletin düşmanlarını yurttan atmak için ant içtiği bir gündür. Bu gün yok edilmeye çalışılan bir milletin tek yürek haline geldiği, kendini beğenmiş düşmanlara karşı Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresinde çelik bir halka olduğu gündür. Bu gün milli egemenliğimizin Türk çocuklarına bayram olarak armağan edildiği, dünya çocuklarının her yıl kutladığı ilk ve tek bayram günüdür" diye konuştu.
Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi. Suriyeli ana okulu öğrencileri Ömer Faruk Elmssat, Maryana Sbeıah ile Türk öğrenci Göksu Sert, 15 Temmuz ile ilgili şiir okuduktan sonra Türk Bayrağı'na sarılı Kur'an-ı Kerim'i Vali Süleyman Kamçı'ya verdi. Vali Kamçı, iki öğrencinin Suriye olduğunu öğrenince şaşırdı ve öğrencileri tebrik etti.
23 Nisan kutlamaları, halk oyunu ekibinin gösterileri ve müzik dinletileri ile son buldu.
(AÖ-Y)

23.04.2017 11:42:07 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Eşsiz değerlerimizi dünyaya tanıtacağız&quot;
YEREL

"EŞSİZ DEĞERLERİMİZİ DÜNYAYA TANITACAĞIZ"
Başkan Hiçyılmaz'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı
YEREL

BAŞKAN HİÇYILMAZ'DAN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJI
Vali Kamçı Halkla Buluşuyor
YEREL

VALİ KAMÇI HALKLA BULUŞUYOR
Sergen Yalçın'ın Kayserispor karnesi
YEREL

SERGEN YALÇIN'IN KAYSERİSPOR KARNESİ
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ PLAY-OFF

Kayseri'de cinayet
YEREL

KAYSERİ'DE CİNAYET
11. Cumhurbaşkanı Gül'den şehit ailesine taziye ziyareti
YEREL

11. CUMHURBAŞKANI GÜL'DEN ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven:
YEREL

İL MÜFTÜSÜ DOÇ. DR. ŞAHİN GÜVEN:
Sultan Sazlığı 10. Foto Safari Fotoğraf Yarışması yapıldı
YEREL

SULTAN SAZLIĞI 10. FOTO SAFARİ FOTOĞRAF YARIŞMASI YAPILDI
Lösemili çocuklar '23 Nisan Balosu'nda eğlendi
YEREL

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR '23 NİSAN BALOSU'NDA EĞLENDİ
Çin heyeti serbest bölge için Kayseri'de
YEREL

ÇİN HEYETİ SERBEST BÖLGE İÇİN KAYSERİ'DE
Polisiye yazarı Ahmet Ümit Kayseri'de
YEREL

POLİSİYE YAZARI AHMET ÜMİT KAYSERİ'DE
ASGD Genel Kurulu yapıldı
YEREL

ASGD GENEL KURULU YAPILDI
İncesu Belediyesi bağ yolları ıslah çalışmalarına devam ediyor
YEREL

İNCESU BELEDİYESİ BAĞ YOLLARI ISLAH ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Tekden İlkokulu'nda 23 Nisan coşkusu
YEREL

TEKDEN İLKOKULU'NDA 23 NİSAN COŞKUSU
ayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş:
YEREL

AYSERİ ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI BAŞKANI ALİ ATEŞ:
Başkan Çelik: &quot;Sanata daha çok önem vereceğiz&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇELİK: "SANATA DAHA ÇOK ÖNEM VERECEĞİZ"
ABD Büyükelçiliği E3 Platformu AGÜ'de
YEREL

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ E3 PLATFORMU AGÜ'DE
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte Reina katliamını planlayan terörist
GÜNDEM

İŞTE SURİYE'DE ÖLDÜRÜLEN HAİN

 1
  • 2 Göbekten kilo alanların bilmesi gereken 9 yiyecek!
  • 3 Hayatını hayranına borçlu! Eğer fark etmeseydi...
  • 4 Bu besinler göz rengini değiştiriyor!