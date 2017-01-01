YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Protokol öğrencilerle halay çekti

Protokol öğrencilerle halay çekti

- 23 Nisan Oltu'da coşkuyla kutlandı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Dursun Murat Aydın

ERZURUM (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Oltu'da törenlerle kutlandı. Tören sonunda protokol öğrencilerle birlikte halay çekti.

Sabah 08.45'te Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Oltu İlçe Stadyumu'nda gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenleri, renkli anlara sahne oldu. Şiirler okundu, okulların hazırladıkları halk oyunları büyük beğeni topladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, protokolün, öğrenciler ve vatandaşların bayramını kutlaması ile devam etti.

Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Cumhuriyet Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ferhat Okur tarafından yapıldı. Okur, "Bu vatan topraklarını bize emanet bırakmak için çok acılar çeken, çok gözyaşları döken bir ecdadın torunlarıyız. Ecdadını hatırlamamak, tarihini unutmak milli duygularını kaybetmiş bozuk nesillerin yetişmesine, sosyal ve ahlaki değerlerin çürüyüp gitmesine sebep olur. Siz gelecek günlerimizin mukaddes bekçileri; sahip olduğunuz maddi ve manevi değerlerin kıymetini bilerek atalarınıza layık, tarihinize sadık olun, Cumhuriyetinize daima sahip çıkın" dedi.

Daha sonra, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden 7/D sınıfı öğrencisi Elif Rana Yiğit 'Sizindir Bu Bayram', 6/A sınıfı öğrencisi Onur Tosun 'Egemenlik Ulusundur', 7/C sınıfı öğrencisi Nazlıcan Akbulut '23 Nisan' ve 7/A sınıfı öğrencisi Sedanur Özmen ve Oğuz Yeşilyurt 'Bugün' adlı şiirleri okudu.

Ardından yine Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı 'Erzurum Kadın Barları' ve Atatürk İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı 'Karadeniz Halk Oyunları' gösterileri sunuldu. Her iki okulun da gösterileri tören alanındaki halk tarafından büyük beğeni toplarken, şiddetli rüzgar zaman zaman öğrencilerin performanslarını olumsuz yönde etkiledi.

Son olarak protokol tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çeşitli dallarda yapılan yarışma ve müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Bu arada vatandaşlar, kutlama törenleri için Oltu İlçe Stadyumu'na kurulan ses sistemini eleştirerek, ses seviyesinin tören alanına uzak bölgelerde zayıf kaldığını belirttiler.

Tören sonunda protokol mensupları öğrencilerle birlikte halay çekti.

(DMA-AT-Y)



23.04.2017 11:46:45 TSI

NNNN

