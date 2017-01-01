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Haliliye Belediyesinden Kısas'ta tirit ziyafeti

23 Nisan 2017 Pazar, 11:54
Haliliye Belediyesinden Kısas'ta tirit ziyafeti
Haliliye Belediyesinden Kısas'ta tirit ziyafeti

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi ile Çevre ve Yardım Gönüllüleri Derneği işbirliğiyle Kısas kırsal Mahallesinde vatandaşlara tirit ikramında bulunuldu.
Kısas Çok Programlı Lisenin bahçesinde düzenlenen tirit ziyafeti, Haliliye İlçe Müftüsü İbrahim Halil Okulu'nun yaptığı dua ile başladı. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Başkan Yardımcıları Haci Kanduza ve Osman Uludağ, Belediye Meclis Üyeleri Erdal Deniz, Emin Coşkun, Emir Elden ve Hasan Kaya, Çevre ve Yardım Gönüllüleri Derneği Başkanı İsa Güneş ile vatandaşların katıldığı ziyafette, duanın ardından vatandaşlara tirit ikramında bulunuldu. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Demirkol da, kurulan kazanların başına geçerek ziyafete katılanlara tirit ikramında bulundu. Başkan Demirkol yaptığı açıklamada, "Kısas Mahallemizde, Çevre ve Yardım Gönüllüleri Derneği ile müşterek olarak düzenlediğimiz tirit ziyafetine katıldık. Tüm misafirlerimize hoş geldin ve afiyet olsun diyorum. Bizi burada sıcaklıkla karşıladıkları için Çevre ve Yardım Gönüllüleri Derneği Başkanı İsa Güneş'in şahsında tüm kısas halkına teşekkür ediyoruz. Bu güzel günlerimizin geleneksel olması bizleri sevindiriyor" diye konuştu.
Vatandaşları 24 Nisan 2017 Pazartesi günü sabah namazının ardından Hazreti İbrahim Camisinde düzenleyecekleri tirit ziyafetine davet eden Başkan Demirkol, "Pazartesi günü, sabah namazı sonrasında Sanayi Camisinde Haliliye Belediyemizin tirit ikramı olacak. Tüm esnafımızı ve halkımızı bekliyoruz" şeklinde konuştu.
(Şİ-SD-Y)

23.04.2017 12:03:11 TSI
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