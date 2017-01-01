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Eskişehirli şair ve ozanlar 23 Nisan'ı şiir ve türkülerle kutladı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneğine (EŞYODER) üye şairler ve ozanlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı şiir ve türkü şöleni ile kutladı.

Dernek binasında düzenlenen şölende 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. EŞYODER Başkanı Ertuğrul Şakar, "23 Nisan ile ilgili şairlerimiz güzel ve anlamlı şiirler yazdılar ve bu şiirleri çocuklara armağan ederek sıra ile okudular. Ozanlarımızdan Arif Çayır, Tahsin Genç, Hasan Bakırcı 23 Nisan ile ilgili türküler bestelediler ve sazları eşliğinde okudukları türküleri çocuklara armağan ederek gönderdiler. Her şeyin çocuklara özel olarak hazırlandığı bu anlamlı gün şiirlerle daha güzel. 23 Nisan coşkusunu ifade eden en güzel şiirleri çocuklar için yazdık. Geleceğimizi temsil eden çocuklarımız, geçmişten aldıkları güçle milletimizin yarınlarını şekillendireceklerdir" dedi.

(KA-SÜ-Y)



23.04.2017 12:21:38 TSI

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