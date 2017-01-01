23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Iğdır'da 23 Nisan Coşkusu

23 Nisan 2017 Pazar, 12:30
Iğdır'da 23 Nisan Coşkusu
Iğdır'da 23 Nisan Coşkusu

(Fotoğraflı)

Ercan Tunç
IĞDIR (İHA) - Iğdır'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlenen kutlamalar kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Kutlama töreninde konuşan Iğdır Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, "Aydınlık yarınların güvencesi olan sevgili öğrencilerim. Her fidanı sevgi ile büyüten fedakar öğretmen arkadaşlarım. Serhat şehri misakı milli sınırlarını koruyan çok değerli Iğdır halkı. Cumhuriyet güneşinin berrak yüzünü vatan ufkunda gösterdiği gün olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yıldönümüne ulaşmanın heyecanıyla kavuşmuş olduğumuz bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı daha sevinç ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde ve onun "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır" öngörüsüyle tutuşturulan bağımsızlık meşalesi, 23 Nisan 1920 Cuma günü Ankara'da, Anadolu'nun dört bir yanını aydınlatan bir güneş haline gelmişti. Işığını, tarifsiz bir tutkuyla vatana gönül verenlerin gayretinden, azminden, kararlılığından, birlik ve beraberliğinden alan bu güneş; aynı zamanda ülkemizin kışını bahara, baharını yaza dönüştürecek bir dirilişin müjdecisiydi. İşte o diriliş ruhu, istiklal harbinde 15 Temmuz günü iç ve dış düşmanlara karşı gereken tepkiyi vermiştir. İşte bu diriliş ruhudur ki 15 Temmuz'da milletin bağımsızlığının timsali olan Türkiye Büyük Millet Meclisini bombalayanlara gereken cevabı vermiş ve meclisimiz gazi meclis olmuştur" dedi.
Program, Öğrencilerin şiir, halk oyunları ve dans gösterisi yapmasının ardından son buldu.
(ET-AT-Y)

23.04.2017 12:38:11 TSI
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