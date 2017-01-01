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Zeynel Bey Türbesi'ni taşıma simülasyonu paylaşıldı

23 Nisan 2017 Pazar, 12:33
Zeynel Bey Türbesi'ni taşıma simülasyonu paylaşıldı
Zeynel Bey Türbesi'ni taşıma simülasyonu paylaşıldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Ilısu Barajı suları altında kalacak olan Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki 650 yıllık tarihi Zeynel Bey Türbesi'nin taşıma simülasyonu paylaşıldı.
Tarihi Zeynel Bey Türbesi'nin taşınması için DSİ tarafından oluşturulan 60 kişilik ekip çalışmalarına devam ediyor. Taşınma işlemlerinin sona geldiği ve yağışların durmasıyla taşınma işlemlerinin gerçekleşeceği bildirildi. Bin 100 tonluk türbe, tek parça halinde 2 kilometre mesafede bulunan Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınacak. Türbenin taşımadan önce türbe ağırlığında olan beton blokların taşınacağı ve deneme taşımaları sırasında yapılan özel yolda herhangi bir sıkıntı çıkmaması halinde türbe yerinden alınarak yeni yerine taşınacak. Taşıma işleminin önümüzdeki günlerde tamamlanacağı bildirildi.
(MŞY-MP-Y)

23.04.2017 12:42:01 TSI
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