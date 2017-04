YEREL HABERLER / GÜMÜŞHANE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gümüşhane'de 23 Nisan coşkusu

Gümüşhane'de 23 Nisan coşkusu



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 97.yıldönümü çeşitli etkinliklerle coşkulu şekilde kutlanıyor.

İl merkezindeki okulların bahçelerinde velilerin de katılımıyla düzenlenen programların yanında resmi program Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan ve öğrenciler tarafından çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gümüşhane Kültür Merkezinde gerçekleşen kutlama programı da salonun girişinde bulunan fuaye alanında Dumlupınar İlkokulu tarafından hazırlanan resim sergisinin gezilmesiyle başladı.

Yusuf Çiftçioğlu İlkokulu tarafından hazırlanan kutlama programı ise renkli görüntülere sahne oldu. Salonun hınca hınç dolduğu, çok sayıda vatandaşın hollerden izlemek zorunda kaldığı programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, 23 Nisan 1920 tarihinin Türk Milletinin iradesini temsil eden Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı, Türk halkının var olma-yok olma savaşları içinde egemenliğini ilan ettiği ve ulusun kendini yönetme yetkisini kullanmaya başladığı tarih olduğunu hatırlattı.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncesinde çocukların milletin geleceği olduğunu kaydeden Doğan, "Sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe, bilime açılan aydınlık ve büyük bir kapı olan 23 Nisan, Gazi Mustafa Kemal'in geleceğin teminatı olan çocuklarımıza sevgi ve güvenini göstermektedir. Bizler, bu sevgi ve güven sayesinde dünyanın ilk ve yegâne çocuk bayramı olarak tarihe geçen, millet egemenliğine dayanan demokrasinin ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sayesinde tüm dünya çocuklarıyla ulusal egemenlik sevincimizi paylaşıyoruz. Tüm dünyaya sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk, kardeşlik ve barış mesajları vererek; heyecanla, coşkuyla, rengârenk görüntülerle ve dünya çocuklarıyla birlikte bu güzel bayramı en güzel duygularla kutlamaktan da büyük kıvanç duymaktayız. Her şeyin en güzeline layık olan sizler; okuyan, anlayan, araştıran, düşünen, soran, sorgulayan, çözümcül eleştirilerde bulunabilen, günceli çağdaş yaklaşımlarla değerlendiren, yenilikçi, bilimi ve teknolojiyi yararlı bir şekilde kullanan, milli ve manevi değerlerine bağlı, insan haklarına saygılı, evrensel insani değerleri tam olarak algılamış, kendine güvenen bireyler olarak yetiştiğiniz müddetçe, ülkemiz ve insanlık adına büyük bir kazanım olacağınızı aklınızdan çıkarmayın" dedi.

Doğan'ın konuşmasının ardından ilk olarak gün nedeniyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Okul öğrencilerinin oluşturduğu topluluk tarafından sergilenen halk oyunları gösterilerinin ardından ana sınıfı öğrencileri "Atatürk Çocukları" adlı gösteriyi gerçekleştirdi.

Günün anlam ve önemine dair şiirlerin seslendirildiği programda "Ana dilimiz" gösterisi, "Türkiye" gösterisi ve Atatürk'ün Samsun'a çıkışından itibaren 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar geçen süreci anlatan "Geçmişten günümüze Kurtuluş mücadelesi" konulu orotoryo gerçekleştirildi.

Orotoryo sonunda 15 Temmuz hain darbe girişiminin simge isimlerinden eşinin kamyonuyla vatandaşları Taksim meydanına taşıyan Gümüşhaneli Şerife Boz'un kamyonunun maketinin sahneye çıkması ve programda sahne alan tüm öğrencilerin ellerindeki Türk bayraklarıyla şarkılar söylemesiyle program sona erdi.

Vali Okay Memiş, programın sonunda emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programlara Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Halil İbrahim Zeybek, İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Faruk Akıncı, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(RE-ÖS-Y)



23.04.2017 12:49:57 TSI

NNNN