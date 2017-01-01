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Çocukların 23 Nisan Coşkusu



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Uğur Kuş

ŞANLIURFA (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı tüm yurtta olduğu gibi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı.

Günün anlam ve öneminin anlatıldığı konuşmaların ardından ilkokul öğrencileri hazırlamış oldukları oyunları sergiledi. Özellikle anasınıfı öğrencilerinin oyunları beğeni topladı. Kutlama töreni oynanan oyunların ardından son buldu. Başak ilkokulunda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı programına İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe, Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Güntekin, Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Uzun, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Erol Duyar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(UK-SD-Y)



23.04.2017 12:55:57 TSI

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