23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KO-MEK 23 Nisan'a renk kattı

23 Nisan 2017 Pazar, 12:48
KO-MEK 23 Nisan'a renk kattı
KO-MEK 23 Nisan'a renk kattı

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - KO-MEK birbirinden farklı ve eğlenceli programlarla 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Şenliği'ne renk kattı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları KO-MEK açtığı stantlarla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Şenliği'ne renk kattı. Yediden yetmişe binlerce kişiye meslek ve sanat alanında eğitim veren KO-MEK, uyguladığı farklı projelerle vatandaşların gönlüne taht kurmaya devam ediyor. Uluslararası interteks fuar alanında düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Şenliği'nde çocukların ilgi odağı olan KO-MEK stantları önünde uzun kuyruklar oluştu.
Kum boyama standı ile çocuklara kumdan resim yapma sanatını gösteren KO-MEK çocuklarla birlikte birbirinden ilginç resimler yaparak eğlendirdi. Yüz boyama standına ilgi gösteren çocuklar, usta öğreticilerin çocukların yüzüne çizdiği birbirinden renkli resimler ile 23 Nisanı doyasıya yaşadı. KO-MEK Usta Öğreticileri, objelerin dili ve takı tasarım atölyesi ile çocuklarla birlikte takı tasarımı yaparak gönüllerince eğlendi.
Geçmişin izleri standı ile ziyaretçileri geçmişe götüren KO-MEK sergilediği ürünlerle ziyaretçilerden tam not aldı. Osmanlı hamamı, Çanakkale savaşı görseli, çivi oyunu ile geçmişin izlerini günümüze taşıyan KO-MEK, birbirinden güzel el emeği göz nuru el işi örgülerle ziyaretçilerin dikkatini çekti.
KO-MEK'le spor saati gösterisi ile çocukları eğlendiren KO-MEK, sergilediği performansla 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Şenliği'ne damga vurdu.
(RFK-Y)

23.04.2017 12:56:10 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Geleneksel oyunlar çocuklarla hayat buluyor
YEREL

GELENEKSEL OYUNLAR ÇOCUKLARLA HAYAT BULUYOR
23 Nisan çocuklarından dünyaya anlamlı mesaj
YEREL

23 NİSAN ÇOCUKLARINDAN DÜNYAYA ANLAMLI MESAJ
Geleceğin bilim insanları hem eğleniyor hem öğreniyor
YEREL

GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI HEM EĞLENİYOR HEM ÖĞRENİYOR
Büyükşehir kar timi yolları sürekli açık tuttu
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KAR TİMİ YOLLARI SÜREKLİ AÇIK TUTTU
'Beyaz Tay' 23 Nisan'da çocuklarla buluştu
YEREL

'BEYAZ TAY' 23 NİSAN'DA ÇOCUKLARLA BULUŞTU
Çocuklar sokak hayvanları için kulübe boyadılar
YEREL

ÇOCUKLAR SOKAK HAYVANLARI İÇİN KULÜBE BOYADILAR
23 Nisan'a özel spor testi büyük ilgi görüyor
YEREL

23 NİSAN'A ÖZEL SPOR TESTİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR
İzmit'te çevreci ordu yetişiyor
YEREL

İZMİT'TE ÇEVRECİ ORDU YETİŞİYOR
Milli Savunma Bakanı Işık:
YEREL

MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK:
Milli Savunma Bakanı Işık, Kocaeli'de
YEREL

MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK, KOCAELİ'DE
Mobil ekipler 48 mahalleyi bitirdi
YEREL

MOBİL EKİPLER 48 MAHALLEYİ BİTİRDİ
Başkan Doğan: &quot;15 Temmuzu gelecek nesillere aktarmalıyız&quot;
YEREL

BAŞKAN DOĞAN: "15 TEMMUZU GELECEK NESİLLERE AKTARMALIYIZ"
Başkan Doğan'a kardeş belediyeden ziyaret
YEREL

BAŞKAN DOĞAN'A KARDEŞ BELEDİYEDEN ZİYARET
Arıcılık kursu 4. kez açıldı
YEREL

ARICILIK KURSU 4. KEZ AÇILDI
23 Nisan Çocuk Festivali tüm coşkusuyla sürüyor
YEREL

23 NİSAN ÇOCUK FESTİVALİ TÜM COŞKUSUYLA SÜRÜYOR
Çocuklar Çikolata Festivalinde buluştu
YEREL

ÇOCUKLAR ÇİKOLATA FESTİVALİNDE BULUŞTU
Boşanmak isteyen eşini kaçırdığı iddiası
YEREL

BOŞANMAK İSTEYEN EŞİNİ KAÇIRDIĞI İDDİASI
Kocaeli'de trafik kazası: 6 yaralı
YEREL

KOCAELİ'DE TRAFİK KAZASI: 6 YARALI
Çocukları sevindiren sürpriz
YEREL

ÇOCUKLARI SEVİNDİREN SÜRPRİZ
Sanal alanda gerçek duygu
YEREL

SANAL ALANDA GERÇEK DUYGU
Dünya çocuklarının performansı izleyeleleri büyüledi
YEREL

DÜNYA ÇOCUKLARININ PERFORMANSI İZLEYELELERİ BÜYÜLEDİ
Türkiye Beyin Olimpiyatları Zeka Yarışması başladı
YEREL

TÜRKİYE BEYİN OLİMPİYATLARI ZEKA YARIŞMASI BAŞLADI
Başkan Karaosmanoğlu: &quot;23 Nisan bir zafer kutlaması, yeniden diriliştir''
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU: "23 NİSAN BİR ZAFER KUTLAMASI, YENİDEN DİRİLİŞTİR''
Başkan Karaosmanoğlu: &quot;OSB'ler üretimin kalbidir''
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU: "OSB'LER ÜRETİMİN KALBİDİR''
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte Reina katliamını planlayan terörist
GÜNDEM

İŞTE SURİYE'DE ÖLDÜRÜLEN HAİN

 1
  • 2 Göbekten kilo alanların bilmesi gereken 9 yiyecek!
  • 3 Hayatını hayranına borçlu! Eğer fark etmeseydi...
  • 4 Bu besinler göz rengini değiştiriyor!