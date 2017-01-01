YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. KO-MEK 23 Nisan'a renk kattı

KO-MEK 23 Nisan'a renk kattı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - KO-MEK birbirinden farklı ve eğlenceli programlarla 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Şenliği'ne renk kattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları KO-MEK açtığı stantlarla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Şenliği'ne renk kattı. Yediden yetmişe binlerce kişiye meslek ve sanat alanında eğitim veren KO-MEK, uyguladığı farklı projelerle vatandaşların gönlüne taht kurmaya devam ediyor. Uluslararası interteks fuar alanında düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Şenliği'nde çocukların ilgi odağı olan KO-MEK stantları önünde uzun kuyruklar oluştu.

Kum boyama standı ile çocuklara kumdan resim yapma sanatını gösteren KO-MEK çocuklarla birlikte birbirinden ilginç resimler yaparak eğlendirdi. Yüz boyama standına ilgi gösteren çocuklar, usta öğreticilerin çocukların yüzüne çizdiği birbirinden renkli resimler ile 23 Nisanı doyasıya yaşadı. KO-MEK Usta Öğreticileri, objelerin dili ve takı tasarım atölyesi ile çocuklarla birlikte takı tasarımı yaparak gönüllerince eğlendi.

Geçmişin izleri standı ile ziyaretçileri geçmişe götüren KO-MEK sergilediği ürünlerle ziyaretçilerden tam not aldı. Osmanlı hamamı, Çanakkale savaşı görseli, çivi oyunu ile geçmişin izlerini günümüze taşıyan KO-MEK, birbirinden güzel el emeği göz nuru el işi örgülerle ziyaretçilerin dikkatini çekti.

KO-MEK'le spor saati gösterisi ile çocukları eğlendiren KO-MEK, sergilediği performansla 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Şenliği'ne damga vurdu.

(RFK-Y)



23.04.2017 12:56:10 TSI

NNNN

