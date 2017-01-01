23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Malatya'da 23 Nisan kutlamaları

23 Nisan 2017 Pazar, 12:49
Malatya'da 23 Nisan kutlamaları
Malatya'da 23 Nisan kutlamaları

(Fotoğraflı)

Barış Türel
MALATYA (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 97. yıl dönümü Malatya'da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.
Etkinlikler sabah Saat 09.30'da Atatürk Anıtına İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı tarafından çelenk konulması ile başladı. İstiklal Marşının okunmasının ardından buradaki tören sona ererken öğrenciler Atatürk Kapalı Spor Salonuna kadar yürüdü.
Buradaki törene İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
(BT-SD-Y)

23.04.2017 12:57:23 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Turizm Haftasında Türki Cumhuriyetine mensup öğrencilere Malatya turu yaptırıldı
YEREL

TURİZM HAFTASINDA TÜRKİ CUMHURİYETİNE MENSUP ÖĞRENCİLERE MALATYA TURU YAPTIRILDI
Malatya'da 23 Nisan coşkusu
YEREL

MALATYA'DA 23 NİSAN COŞKUSU
Ülkü Ocakları uyuşturucuya karşı savaş açtı
YEREL

ÜLKÜ OCAKLARI UYUŞTURUCUYA KARŞI SAVAŞ AÇTI
Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN 5 İL İÇİN FIRTINA UYARISI

Akçadağ'da kayısıyı dolu vurdu
YEREL

AKÇADAĞ'DA KAYISIYI DOLU VURDU
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÇALIK:
Esenlik Pratik Marketlerin 7.'si Hasanbey Caddesinde açıldı
YEREL

ESENLİK PRATİK MARKETLERİN 7.'Sİ HASANBEY CADDESİNDE AÇILDI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZNUR ÇALIK:
Malatya&quot;da Banazı Türk müziği korosu açıldı
YEREL

MALATYA"DA BANAZI TÜRK MÜZİĞİ KOROSU AÇILDI
Doğanşehir'de 23 Nisan coşkusu
YEREL

DOĞANŞEHİR'DE 23 NİSAN COŞKUSU
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte Reina katliamını planlayan terörist
GÜNDEM

İŞTE SURİYE'DE ÖLDÜRÜLEN HAİN

 1
  • 2 Göbekten kilo alanların bilmesi gereken 9 yiyecek!
  • 3 Hayatını hayranına borçlu! Eğer fark etmeseydi...
  • 4 Bu besinler göz rengini değiştiriyor!