Alanya Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Miraç Kandili'nde limonata ve lokum dağıttı
(Fotoğraflı)
ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bu yıl aynı gün kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Miraç Kandili'nde çocuklara limonata büyüklere ise lokum ikram etti.
Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İskele Meydanı Şelale Önü'nde kurduğu 'İkram Çeşmesi'nden çocuklara limonata ikram etti. Ayrıca Miraç Kandili münasebetiyle de Pazar Pazarı'nda kurulan çadırda da vatandaşlara lokum ikramı yapıldı.
Bin çocuğa limonata dağıtıldı
Alanya Belediyesi'ne bağlı ekipler, İskele Meydanı Şelale Önü'nde kurulan İkram Çeşmesi'nden bin çocuğa limonata ikram etti. Alanda yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katılan minikler, sıcak havanın etkisinden ikram edilen soğuk limonatayla ferahladı.
15 bin vatandaşa lokum ikram edilecek
Alanya Belediyesi ekipleri, Miraç Kandili nedeniyle Pazar Pazarı'nda kurulan çadırda vatandaşlara ve pazar esnafına 5 bin adet lokum ikramında bulundu. Ayrıca, yatsı namazından sonra Demirtaş'tan Okurcalar'a kadar 40 camide 10 bin adet lokum vatandaşlara ikram edilecek.
Çözüm burada ekibi çocuklara balon hediye etti
Alanya Belediyesi Çözüm Masası ekipleri, vatandaşlara daha hızlı çözüm üretebilmek için Alanya sınırlarındaki pazarlarda geçtiğimiz hafta kurmaya başladığı 'Çözüm Burada' standını Pazar Pazarı'nda da kurdu. Ekipler, vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek anında ilgili birimlere ulaştırırken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle standı ziyaret eden ailelerin çocuklarına balon hediye etti.
(AA-
23.04.2017 13:01:00 TSI
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