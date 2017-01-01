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Malatya'da 23 Nisan coşkusu

- Vali Toprak koltuğunu kız öğrenciye devretti

- Vali'nin koltuğuna oturan öğrenci ilk talimatını Milli Eğitim Müdürü Tatlı'ya verdi



(Fotoğraflı)



Barış Türel

MALATYA (İHA) - Malatya Valisi Mustafa Toprak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında koltuğunu temsili olarak Vali Galip Demirel Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Azra Çöpatlamaz'a devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Vali Galip Demirel Ortaokulu Müdürü Hamit Kapan, öğretmenler ve öğrenci Azra Çöpatlamaz ile birlikte Malatya Valisi Mustafa Toprak'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Malatya Valisi Toprak'dan temsili olarak makamı devralan kız öğrenci Azra Çöpatlamaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'dan bilgiler alarak, Tatlı'ya eğitim alanında bazı talimatlar verdi. Burada konuşan Çöpatlamaz, 23 Nisan'ı kutlayarak, "Bütün çocuklar adına bu özel günü bizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ediyorum. Bizler yarının büyükleri olarak atalarımızın bizlere emanet ettiği kutsal değerleri çok çalışarak koruyacağız. Çünkü biz çocuklar istersek her şeyi başarabiliriz. Bizler bu aziz vatanı da şehitlerimizden aldığımız cesaretle sonuna kadar koruyacağız" ifadelerini kullandı. Çöpatlamaz, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Tatlı'ya okullardaki akıllı tahta sorununun çözülmesi için talimat verdi.

Renkli görüntülerin yaşandığı ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

(BT-SD-Y)



23.04.2017 13:01:04 TSI

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