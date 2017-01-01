23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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1. Mersin Çocuk Festivali

23 Nisan 2017 Pazar, 13:09
1. Mersin Çocuk Festivali
1. Mersin Çocuk Festivali
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce, 23 Nisan kutlamaları kapsamında düzenlenen 1. Mersin Çocuk Festivali, renkli görüntülere sahne oldu

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği 1. Mersin Çocuk Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.
CNR EXPO Fuar Alanında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın katılımı ile başlayan festival iki gün boyunca devam etti. Kocamaz, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, yerel yöneticiler olarak geçmiş ile gelecek arasında köprü olmak zorunda olduklarını belirterek, "Tarihini, milli duygularını yaşatmayan milletlerin devamı da olmaz. Görev yaptığımız bölgede insanlarımızı birbirine yaklaştırmak ve yakınlaştırmak gayreti içerisindeyiz. Ortak bir payda etrafında birleştirmek gayreti içerisindeyiz" dedi.
Çocukların bilgili ve birikimli bireyler olarak yetişmeleri gerektiğine vurgu yapan Kocamaz, "Teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişiyor ve buna ayak uydurmak zorundayız. Gençlerimizin, çocuklarımızın mutlaka okuyup, araştırması gerekir. Bir kez daha çocuklarımızın bu güzel bayramını kutluyorum. Bu topraklar üzerinde şanlı al bayrağın altında hür ve bağımsız yaşamamız gerektiğini söylüyorum" diye konuştu.
Maskot ekibi, tiyatro, sirk korteji ve daha pek çok etkinlik bu festivalde
Etkinlik kapsamında maskotlar, palyaço bandosu, sirk korteji gezici olarak çocuklarla ilgilenirken, kurulan dev sahnede dans gösterileri, Niloya, Cozurtan ikizler ve pek çok maskotun eğlenceli etkinlikleri yer aldı. Halat çekme ve çuval giyme yarışlarının da düzenlendiği sahnede, ebeveynler de çocukları ile eğlenceli dakikalar yaşadı.
Yüz boyama etkinliği ile başlayan festivalin ilk günü, gezici maskotların oyunları ve dansları ile çocukları eğlendirmesiyle devam etti. Palyaço bando ekibinin seslendirdiği neşeli şarkılar eşliğinde dans eden çocuklar doyasıya eğlendi. Kafkas dans grubunun dans gösterisi sonrası psikolog Pınar Yılmaz Kayrak, 'Öğrenme beyinde nasıl oluşur' konusu ile ilgili ailelerle bir söyleşi düzenledi.
(HSK-Y)

23.04.2017 13:17:35 TSI
NNNN
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