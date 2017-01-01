23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Malatya CHP'da 23 Nisan kutlaması Atatürk Anıtına çelenk sundu

23 Nisan 2017 Pazar, 13:11
Malatya CHP'da 23 Nisan kutlaması Atatürk Anıtına çelenk sundu
Malatya CHP'da 23 Nisan kutlaması Atatürk Anıtına çelenk sundu

(Fotoğraflı)

Barış Türel
MALATYA (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.
Çelenk sunumunun ardından bir konuşma yapan Kiraz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, 23 Nisan'ın kendileri için çok anlamlı bir gün olduğunu söyledi. 23 Nisan'da Mustafa Kemal Atatürk'ün egemenliği halka verdiğini kaydeden Kiraz, "O tarihten bu yana egemenlik kayıtsız şartsız milletin olmuştur. 23 Nisan bu ülkenin bağımsızlığının önemli teminatıdır. Bütün işlemler o tarihten sonra meclis aracığıyla yürütülmüştür. O meclis aslında ülkemize birçok şey katmıştır. 1946'da çok partili sisteme geçerek yine demokrasisini güçlendirmiştir. Tabi o meclis ülkemizin birliğinin bütünlüğünün de güvencesidir" ifadelerini kullandı. Konuşmasında çocukların önemine dikkat çeken Kiraz, "Çocuklar bu ülkenin her zaman geleceğidir, dolayısıyla Dünyada böyle bir bayrama sahip olan sadece Türk çocukları vardır. Ben böyle bir bayramı bizim çocuklarımıza armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun silah arkadaşlarını bir kez daha minnetle ve saygıyla anıyorum" diye konuştu.
(BT-SD-Y)

23.04.2017 13:20:15 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Çalık, kanatlı et üreticilerinin sorunlarını dinledi
YEREL

ÇALIK, KANATLI ET ÜRETİCİLERİNİN SORUNLARINI DİNLEDİ
Malatya'da 23 Nisan coşkusu
YEREL

MALATYA'DA 23 NİSAN COŞKUSU
Yeni Malatyaspor U21 1. Ligi'nde son dakikada yediği golle yıkıldı
YEREL

YENİ MALATYASPOR U21 1. LİGİ'NDE SON DAKİKADA YEDİĞİ GOLLE YIKILDI
Turizm Haftasında Türki Cumhuriyetine mensup öğrencilere Malatya turu yaptırıldı
YEREL

TURİZM HAFTASINDA TÜRKİ CUMHURİYETİNE MENSUP ÖĞRENCİLERE MALATYA TURU YAPTIRILDI
Malatya'da 23 Nisan coşkusu
YEREL

MALATYA'DA 23 NİSAN COŞKUSU
Malatya'da 23 Nisan kutlamaları
YEREL

MALATYA'DA 23 NİSAN KUTLAMALARI
Ülkü Ocakları uyuşturucuya karşı savaş açtı
YEREL

ÜLKÜ OCAKLARI UYUŞTURUCUYA KARŞI SAVAŞ AÇTI
Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN 5 İL İÇİN FIRTINA UYARISI

Akçadağ'da kayısıyı dolu vurdu
YEREL

AKÇADAĞ'DA KAYISIYI DOLU VURDU
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÇALIK:
Esenlik Pratik Marketlerin 7.'si Hasanbey Caddesinde açıldı
YEREL

ESENLİK PRATİK MARKETLERİN 7.'Sİ HASANBEY CADDESİNDE AÇILDI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZNUR ÇALIK:
Malatya&quot;da Banazı Türk müziği korosu açıldı
YEREL

MALATYA"DA BANAZI TÜRK MÜZİĞİ KOROSU AÇILDI
Doğanşehir'de 23 Nisan coşkusu
YEREL

DOĞANŞEHİR'DE 23 NİSAN COŞKUSU
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte Reina katliamını planlayan terörist
GÜNDEM

İŞTE SURİYE'DE ÖLDÜRÜLEN HAİN

 1
  • 2 Göbekten kilo alanların bilmesi gereken 9 yiyecek!
  • 3 Hayatını hayranına borçlu! Eğer fark etmeseydi...
  • 4 Bu besinler göz rengini değiştiriyor!