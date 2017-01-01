23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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155 öğrenci tek ses 23 Nisan'ı kutladı

23 Nisan 2017 Pazar, 13:13
155 öğrenci tek ses 23 Nisan'ı kutladı
155 öğrenci tek ses 23 Nisan'ı kutladı
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Muğla'da Menteşe Dumlupınar İlkokulunda düzenlenen tören ile kutlandı. Törende 155 öğrenci aynı anda Barış Manço'ya ait şarkıyı seslendirdi.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye genelinde olduğu gibi Muğla'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Menteşe Dumlupınar İlkokulunda düzenlenen törene, Muğla Valisi Amir Çiçek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, Adalet Komisyonu Başkanı Bilal Saydam, Muğla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ile öğrenciler ve veliler katıldı.
Törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97'nci yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın daha büyük bir sevin ve gururla kutladıklarını söyledi. Ekinci, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal önderliğinde ve onun 'Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlığı kurtaracaktır' öngörüsüyle tutuşturulan bağımsızlık meşalesi, 23 Nisan 1920 günü Ankara'da Anadolu'nun dört bir yanını aydınlatan bir güneş haline gelmişti. Sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe, çağdaşlığa, bilime, teknolojiye açılan aydınlık ve büyük bir kapı olan 23 Nisan, sevinç ve gururla kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak Gazi Mustafa Kemal'in geleceğin teminatı olan çocuklarımıza sevgi ve güveni göstermektedir" dedi.
155 öğrenci tek ses oldu
23 Nisan kutlamalarında Dumlupınar İlkokulu Anasınıfı ve 1. sınıf öğrencilerinin hazırladıkları gösteriler ile gerçekleşen kutlama töreninde 2. sınıf öğrencilerinin tamamından oluşan ritim grubunun verdiği mini konser büyük ilgi gördü. Murat Tustaş ve sınıf öğretmenlerinin gözetiminde oluşturulan ve toplam 155 öğrenciden oluşturulan ritim grubu darbuka, davul, zilli tef ve diğer müzik aletleri eşliğinde Barış Manço'ya ait iki şarkıyı seslendirdiler. 150 öğrencinin tek ses olduğu törende minik öğrencilerin başarısı katılımcılardan tam not aldı.
Halk oyunları ve Mehteran gösterisi
Dumlupınar öğrencileri törende folklor ve halk oyunları gösterisinin yanında Mehter Takımı da gösteri sundu. Öğrencilerin gösterileri vatandaşlar ve törene katılan protokol üyeleri tarafından büyük alkış aldı. Törende 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ve okul müdürlerinin plâketini Vali Amir Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün verdi.
(BT)

23.04.2017 13:20:53 TSI
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