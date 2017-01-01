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Horasan'da 23 Nisan coşkusu



(Fotoğraflı)



Şahap Çakır

ERZURUM (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Erzurum'un Horasan ilçesinde de düzenlenen bir takım etkinliklerle kutlandı.

Sabah saat 9'da İlçe Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne İlçe Milli Eğitim Müdürü Selahattin Karakurtun çelenk sunumuyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Selahattin Karakurt yaptı. Karakurt, "Bugün burada 97. yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının bütün dünya çocuklarına kutlu olsun. Bugünü çocuklarımıza armağan eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, şükran ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Programda ayrıca günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. İlçe halk eğitim merkezi kadın ve erkek folklör gösterisinin ardından dereceye giren öğrencilere Horasan Kaymakamı Doğan Dinç Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın Horasan Garnizon Komutanı tarafından ödüller verildi.

(ŞÇ-AT-Y)



23.04.2017 13:24:02 TSI

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